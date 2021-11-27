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Парафіяни УПЦ КП побилися з прихильниками ПЦУ через церкву під Києвом (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бійка священників Новина оновлена 27 листопада 2021, 20:33
Бійка священників

У конфлікт втрутилася поліція, проте вирішити хто ж прав поки що не змогли.

Під Києвом у селищі Клавдієво-Тарасове відбулися сутички між прихильниками Православної церкви України (ПЦУ) та розформованою після отримання томосу Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП).

Як повідомляє PavlovskyNews, конфлікт стався через земельну ділянку, на якій ПЦУ має намір збудувати новий храм. Річ у тому, що там уже знаходиться церква УПЦ КП.

За даними священника Сергія Струка, який у цій суперечці представляє інтереси УПЦ КП, його опонент Іван Дзюба з ПЦУ нібито незаконно розпочав будівництво храму на цій території.

Своєю чергою у ПЦУ стверджують, що отримали дозвіл на будівництво від селищної ради, а тому мають повне право вести будівельні роботи.

Між сторонами конфлікту відбуваються судові розгляди.

Попри те, що напередодні будівельники викопали траншею під фундамент, далі роботи не рушили через блокування техніки парафіянами Київського патріархату.

Як повідомлялося раніше, зіткнення між різними конфесіями відбуваються не вперше, наприклад, на Покрові на Вінниччині трапилися сутички між представниками ПЦУ та УПЦ МП.

Теги:
#Київська область #УПЦ КП #ПЦУ
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