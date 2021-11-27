Прихожане УПЦ КП подрались со сторонниками ПЦУ из-за церкви под Киевом (видео)

В конфликт вмешалась полиция, однако решить кто же прав пока не смогли.

Под Киевом в поселке Клавдиево-Тарасово произошли столкновения между сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ) и расформированной после получения томоса Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Как сообщает PavlovskyNews, конфликт произошел из-за земельного участка, на котором ПЦУ намерена построить новый храм. Дело в том, что там уже находится церковь УПЦ КП.

По данным священника Сергея Струка, который в этом споре представляет интересы УПЦ КП, его оппонент Иван Дзюба из ПЦУ якобы незаконно начал строительство храма на этой территории.

В свою очередь в ПЦУ утверждают, что получили разрешение на строительство от поселкового совета, а потому имеют полное право вести строительные работы.

Между сторонами конфликта проходят судебные разбирательства.

Несмотря на то, что накануне строители выкопали траншею под фундамент, дальше работы не двинулись из-за блокировки техники прихожанами Киевского патриархата.

Как сообщалось ранее, столкновения между разными конфессиями происходят не впервые, например, на Покров в Винницкой области случились стычки между представителями ПЦУ и УПЦ МП.