Прихожане УПЦ КП подрались со сторонниками ПЦУ из-за церкви под Киевом (видео)
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В конфликт вмешалась полиция, однако решить кто же прав пока не смогли.
Под Киевом в поселке Клавдиево-Тарасово произошли столкновения между сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ) и расформированной после получения томоса Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Как сообщает PavlovskyNews, конфликт произошел из-за земельного участка, на котором ПЦУ намерена построить новый храм. Дело в том, что там уже находится церковь УПЦ КП.
По данным священника Сергея Струка, который в этом споре представляет интересы УПЦ КП, его оппонент Иван Дзюба из ПЦУ якобы незаконно начал строительство храма на этой территории.
В свою очередь в ПЦУ утверждают, что получили разрешение на строительство от поселкового совета, а потому имеют полное право вести строительные работы.
Между сторонами конфликта проходят судебные разбирательства.
Несмотря на то, что накануне строители выкопали траншею под фундамент, дальше работы не двинулись из-за блокировки техники прихожанами Киевского патриархата.
Как сообщалось ранее, столкновения между разными конфессиями происходят не впервые, например, на Покров в Винницкой области случились стычки между представителями ПЦУ и УПЦ МП.
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