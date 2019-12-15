У Филарета говорят, что юридическая ликвидация УПЦ КП является незаконной

Новости Украины:У Филарета отрицают юридическую ликвидацию УПЦ КП.

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) отрицает свою юридическую ликвидацию.

Об этом говорится в заявлении юридического отдела УПЦ КП.

Юридический отдел заявляет, что "предстоятель другой церкви – ПЦУ, отделенной от УПЦ КП" с помощью госслужащих Минкульта внес изменения в Единый госреестр юридических лиц. Такие действия, по мнению Киевской патриархии, являются незаконными. Никакого решения о прекращении регистрации, отмечается в заявлении, ни религиозная организация "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", ни Поместный собор не принимали.

Также там отметили, что по состоянию на 14 декабря их официально не проинформировали о прекращении регистрации.

Как сообщалось ранее, 14 декабря предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил о юридическом прекращении существования Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и Патриархии Украинской автокефальной православной церкви.