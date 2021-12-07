Укр

Если в Украине и есть раскол церкви, то его создали россияне, — патриарх Варфоломей

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Патриарх считает, что в Константинополе воплотили в жизнь украинскую мечту Новость обновлена 07 декабря 2021, 15:33
Патриарх считает, что в Константинополе воплотили в жизнь украинскую мечту

Российские священники начали "откалываться" от общей Церкви еще в 2016 году

Вопрос об автокефалии Православной церкви Украины вызывает много споров в обществе, а наиболее остро на него реагируют россияне, говоря о "расколе". При этом, по мнению Вселенского Патриарха Варфоломея, раскольниками следует называть именно священнослужителей из России.

Об этом он заявил во время общения с журналистами издания LB.UA.

По его словам, вопрос насчет самостоятельности и автономности украинской церкви возник много лет назад. И в 2018 году, вручив Украине Томос, Константинополь смог "осуществить мечту" многих поколений украинцев.

"Наши российские братья говорят, будто бы произошел раскол. Но раскола нет, — говорит Патриарх. — Если раскол и есть, то они сами сделали его, разорвав общение с четырьмя Церквами".

Речь идет о Константинопольской, Греческой, Александрийской и Кипрской церквях, с которыми Россия перестала тесно общаться еще с 2016 года. Тогда священнослужители из РФ решили, что они стоят выше всех и проигнорировали Святой и Великий Собор на Крите.

По мнению Патриарха Варфоломея, на такой шаг россиян толкает желание взять в свои руки управлениенад мировым православием. Однако такого никогда не будет, уверен священнослужитель.

"Все каноны православной Церкви и все действия Церкви в течении столетий отдали первенство Константинополю", — подчеркнул Варфоломей, добавив, что такая структура ПЦУ является неизменной и "зацементированной".

Однако напряжение между представителями УПЦ и ПЦУ в нашей стране все равно ощущается. Устные конфликты не раз перерастали в драки, как к примеру на Покров в Винницкой области или в конце ноября под Киевом.

Теги:
#Церковь #УПЦ #Патриарх Варфоломей #Автокефалия #Томос #ПЦУ
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