Вселенський патріарх Варфоломій прибув в Україну (фото)
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Для Варфоломія це перший візит в Україну, після отримання Томосу.
Вселенський патріарх Варфоломій напередодні тридцятої річниці Дня Незалежності України приїхав до Києва. В аеропорту "Бориспіль" його зустріли прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і предстоятель Православної церкви України Єпіфаній.
Про це Шмигаль повідомив в своєму телеграм-каналі.
"Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої Незалежності", — написав він.
Шмигаль подякував Варфоломію за його підтримку України і українського народу.
Разом з тим, в ПЦУ нагадали, що вранці 21 серпня в Михайлівського Золотоверхому соборі пройде подячна молитва з нагоди прибуття Варфоломія, а також офіційна зустріч предстоятелів.
Крім того, він покладе квіти до Стіни пам’яті.
22 серпня в дворі Святої Софії відбудеться богослужіння з його участю, потрапити туди зможе кожен охочий.
Як повідомлялося раніше, День Незалежності в цьому році буде відзначатися три дні з 22 по 24 серпня.
Через репетицій параду в Києві буде перекрито ряд вулиць.
З повним планом заходів в столиці можна ознайомитися у нас на сайті.
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