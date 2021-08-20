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Вселенський патріарх Варфоломій прибув в Україну (фото)

Автор
Г. Лубенець
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Вселенський патріарх Варфоломій прибув в Україну (фото) Новина оновлена 20 серпня 2021, 22:54
Шмигаль, Варфоломій і Єпіфаній

Для Варфоломія це перший візит в Україну, після отримання Томосу.

Вселенський патріарх Варфоломій напередодні тридцятої річниці Дня Незалежності України приїхав до Києва. В аеропорту "Бориспіль" його зустріли прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і предстоятель Православної церкви України Єпіфаній.

Про це Шмигаль повідомив в своєму телеграм-каналі.

"Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої Незалежності", — написав він.

Шмигаль подякував Варфоломію за його підтримку України і українського народу.

Разом з тим, в ПЦУ нагадали, що вранці 21 серпня в Михайлівського Золотоверхому соборі пройде подячна молитва з нагоди прибуття Варфоломія, а також офіційна зустріч предстоятелів.

Крім того, він покладе квіти до Стіни пам’яті.

22 серпня в дворі Святої Софії відбудеться богослужіння з його участю, потрапити туди зможе кожен охочий.

Як повідомлялося раніше, День Незалежності в цьому році буде відзначатися три дні з 22 по 24 серпня.

Через репетицій параду в Києві буде перекрито ряд вулиць.

З повним планом заходів в столиці можна ознайомитися у нас на сайті.

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