Укр

Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину (фото)

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину (фото) Новость обновлена 20 августа 2021, 22:54
Шмыгаль, Варфоломей и Епифаний

Для Варфоломея это первый визит в Украину, после получения Томоса.

Вселенский патриарх Варфоломей в преддверии тридцатой годовщины Дня Независимости Украины приехал в Киев. В аэропорту "Борисполь" его встретили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале.

"Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости", — написал он.

Шмыгаль поблагодарил Варфоломея за его поддержку Украины и украинского народа.

Вместе с тем, в ПЦУ напомнили, что утром 21 августа в Михаиловском Златоверхом соборе пройдет благодарственная молитва по случаю прибытия Варфоломея, а также официальная встреча предстоятелей.

Кроме того, он возложит цветы к Стене памяти.

22 августа во дворе Святой Софии состоится богослужение с его участием, попасть туда сможет любой желающий.

Как сообщалось ранее, День Независимости в этом году будет отмечаться три дня с 22 по 24 августа.

Из-за репетиций парада в Киеве будет перекрыт ряд улиц.

С полным планом мероприятий в столице можно ознакомиться у нас на сайте.

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