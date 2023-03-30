Московский патриархат "наказал" архимандрита Киевской лавры, перешедшего в ПЦУ

Священника обвинили в "расколе"

УПЦ Московского патриархата запретила священнослужения архимандрита Авраамия (Лотиша), который решил перейти под крыло ПЦУ и был назначен и.о. наместника Киево-Печерской лавры в ее составе.

Как информирует пресс-служба УПЦ МП, соответствующий указ был подписан главой религиозной организации митрополитом Онуфрием 29 марта.

"За уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя запрет на священнослужение наложен на бывшего обитателя Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрита Аврамия (Лотыша)", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что тезисами о "расколе" часто грешит российская пропаганда, а также церковное и политическое руководство страны-агрессора.

Как сообщалось ранее, 29 марта закончился срок пребывания священников УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре, однако они заявили, что не намерены этого делать до решения суда. При этом на территорию святыни прибыло много прихожан, часть из которых даже озвучивали традиционные нарративы российской пропаганды о "бомбежках Донбасса" и развале Украины.

Скандальный настоятель Лавры Павел (Лебедь) после этого даже записал видеообращение, в котором начал угрожать президенту Владимиру Зеленскому.