Выселение УПЦ МП из Лавры: священники отказываются уезжать и совершают литургию (обновляется)

Верующие УПЦ МП начали кричать и преследовать главу комиссии минкульта

Священники УПЦ МП по состоянию на утро четверга, 30 марта, до сих пор не выехали с территории Киево-Печерской лавры. Хотя должны были это сделать 29 марта, когда у них закончился договор аренды с заповедником. В церкви заявили, что не будут выезжать до решения суда, в котором УПЦ отрицает расторжение договора аренды.

Как передает корреспондент "Телеграфа" с места событий, утром толпа прихожан ворвалась в Крестовоздвиженский храм на Ближних пещерах. Далее там начали совершать якобы обычное Богослужение под названием "Четверток Великого канона", литургию возглавлял митрополит Онуфрий. Вот как это выглядело:

Но на месте дежурят представители полиции. 30 марта в Лавре должна начать работу комиссия по принятию зданий в государственное пользование. Комиссия Минкульта должна начать работу по оценке состояния имущества, которое десятилетиями находилось в пользовании УПЦ МП.

"Телеграф" следит за происходящим сегодня в Киево-Печерской лавре и обновляет информацию:

11:52 — Митрополит Павел обиделся на журналистов и говорит, что их надо "предать анафеме".

11:40 — Комиссию Минкульта прихожане так и не пустили в храмы, митрополит Павел переместился в церковь Рождества Богородицы и обращается к верующим, призывает верующих им противостоять и сетует на журналистов.

11:30 — Митрополит Павел (известный по прозвищу "Паша Мерседес") угрожал журналисту "Телеграфа" Яну Доброносову. Он был в сопровождении священников, которые расталкивали журналистов локтями и выводили крестные знамения в сторону прессы.

"Я сейчас возьму палку и побью все ваши фотоаппараты", — сказал Павел. На вопрос, зачем он угрожает, митрополит ответил: "Я не угрожаю, это ты угрожаешь". Далее журналист попросил духовника сказать, что россия напала на Украину и в ответ один из агрессивно настроенных священников-бодигардов развернулся к журналисту и порвал ему провод к технике.

11:10 — Врыв на территорию Крестовоздвиженского храма и крики на главу комиссии Минкульта. Как это происходило, смотрите в фоторепортаже "Телеграф" с места событий:

Утром толпа ворвалась на территорию Крестовоздвиженского храма

Прихожане УПЦ МП под Хресовоздвиженским храмом, где их уже не должно быть

После открытия ворот прихожане перешли на бег

Прихожане УПЦ МП ждут, чтобы ворваться на территорию у ворот

Прихожане УПЦ МП

Толпа возле Хресовоздвиженского храма

Наиболее агрессивные из прихожанок УПЦ МП кричат на главу комиссии Минкульта

В белой куртке - провокатор Виктория Кохановская, она вчера кричала на журналистов в прямом эфире, а теперь взялась за работницу Минкульта

10:52 — В Лавре верующие обругали главу комиссии Минкульта.

Верующие УПЦ МП начали кричать и преследовать главу комиссии Минкульта Маряну Томину, которая пришла в храм. Больше скандалила профессиональная провокаторша Виктория Кохановская.

"Вы воюете не с нами, а с Богом", "Власть принадлежит народу, а не временным подстилкам", — кричали "верующие".

Как сообщалось ранее, УПЦ МП запретила священнослужение архимандрита Авраамия (Лотыша), решившего перейти под крыло ПЦУ и назначенного и.о. наместника Киево-Печерской лавры в ее составе.