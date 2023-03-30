Выселение УПЦ МП из Лавры: священники отказываются уезжать и совершают литургию (обновляется)
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Верующие УПЦ МП начали кричать и преследовать главу комиссии минкульта
Священники УПЦ МП по состоянию на утро четверга, 30 марта, до сих пор не выехали с территории Киево-Печерской лавры. Хотя должны были это сделать 29 марта, когда у них закончился договор аренды с заповедником. В церкви заявили, что не будут выезжать до решения суда, в котором УПЦ отрицает расторжение договора аренды.
Как передает корреспондент "Телеграфа" с места событий, утром толпа прихожан ворвалась в Крестовоздвиженский храм на Ближних пещерах. Далее там начали совершать якобы обычное Богослужение под названием "Четверток Великого канона", литургию возглавлял митрополит Онуфрий. Вот как это выглядело:
Но на месте дежурят представители полиции. 30 марта в Лавре должна начать работу комиссия по принятию зданий в государственное пользование. Комиссия Минкульта должна начать работу по оценке состояния имущества, которое десятилетиями находилось в пользовании УПЦ МП.
"Телеграф" следит за происходящим сегодня в Киево-Печерской лавре и обновляет информацию:
11:52 — Митрополит Павел обиделся на журналистов и говорит, что их надо "предать анафеме".
11:40 — Комиссию Минкульта прихожане так и не пустили в храмы, митрополит Павел переместился в церковь Рождества Богородицы и обращается к верующим, призывает верующих им противостоять и сетует на журналистов.
11:30 — Митрополит Павел (известный по прозвищу "Паша Мерседес") угрожал журналисту "Телеграфа" Яну Доброносову. Он был в сопровождении священников, которые расталкивали журналистов локтями и выводили крестные знамения в сторону прессы.
"Я сейчас возьму палку и побью все ваши фотоаппараты", — сказал Павел. На вопрос, зачем он угрожает, митрополит ответил: "Я не угрожаю, это ты угрожаешь". Далее журналист попросил духовника сказать, что россия напала на Украину и в ответ один из агрессивно настроенных священников-бодигардов развернулся к журналисту и порвал ему провод к технике.
11:10 — Врыв на территорию Крестовоздвиженского храма и крики на главу комиссии Минкульта. Как это происходило, смотрите в фоторепортаже "Телеграф" с места событий:
10:52 — В Лавре верующие обругали главу комиссии Минкульта.
Верующие УПЦ МП начали кричать и преследовать главу комиссии Минкульта Маряну Томину, которая пришла в храм. Больше скандалила профессиональная провокаторша Виктория Кохановская.
"Вы воюете не с нами, а с Богом", "Власть принадлежит народу, а не временным подстилкам", — кричали "верующие".
Как сообщалось ранее, УПЦ МП запретила священнослужение архимандрита Авраамия (Лотыша), решившего перейти под крыло ПЦУ и назначенного и.о. наместника Киево-Печерской лавры в ее составе.