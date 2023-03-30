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Выселение УПЦ МП из Лавры: священники отказываются уезжать и совершают литургию (обновляется)

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Агрессивно настроенные прихожанки не пускают комиссию Минкульта Новость обновлена 30 марта 2023, 11:53
Агрессивно настроенные прихожанки не пускают комиссию Минкульта. Фото Фото "Телеграф"

Верующие УПЦ МП начали кричать и преследовать главу комиссии минкульта

Священники УПЦ МП по состоянию на утро четверга, 30 марта, до сих пор не выехали с территории Киево-Печерской лавры. Хотя должны были это сделать 29 марта, когда у них закончился договор аренды с заповедником. В церкви заявили, что не будут выезжать до решения суда, в котором УПЦ отрицает расторжение договора аренды.

Как передает корреспондент "Телеграфа" с места событий, утром толпа прихожан ворвалась в Крестовоздвиженский храм на Ближних пещерах. Далее там начали совершать якобы обычное Богослужение под названием "Четверток Великого канона", литургию возглавлял митрополит Онуфрий. Вот как это выглядело:

Но на месте дежурят представители полиции. 30 марта в Лавре должна начать работу комиссия по принятию зданий в государственное пользование. Комиссия Минкульта должна начать работу по оценке состояния имущества, которое десятилетиями находилось в пользовании УПЦ МП.

"Телеграф" следит за происходящим сегодня в Киево-Печерской лавре и обновляет информацию:

11:52 — Митрополит Павел обиделся на журналистов и говорит, что их надо "предать анафеме".

11:40 — Комиссию Минкульта прихожане так и не пустили в храмы, митрополит Павел переместился в церковь Рождества Богородицы и обращается к верующим, призывает верующих им противостоять и сетует на журналистов.

11:30Митрополит Павел (известный по прозвищу "Паша Мерседес") угрожал журналисту "Телеграфа" Яну Доброносову. Он был в сопровождении священников, которые расталкивали журналистов локтями и выводили крестные знамения в сторону прессы.

"Я сейчас возьму палку и побью все ваши фотоаппараты", — сказал Павел. На вопрос, зачем он угрожает, митрополит ответил: "Я не угрожаю, это ты угрожаешь". Далее журналист попросил духовника сказать, что россия напала на Украину и в ответ один из агрессивно настроенных священников-бодигардов развернулся к журналисту и порвал ему провод к технике.

11:10 — Врыв на территорию Крестовоздвиженского храма и крики на главу комиссии Минкульта. Как это происходило, смотрите в фоторепортаже "Телеграф" с места событий:

События в Лавре, 30 марта
Утром толпа ворвалась на территорию Крестовоздвиженского храма
События в Лавре, 30 марта
Прихожане УПЦ МП под Хресовоздвиженским храмом, где их уже не должно быть
События в Лавре, 30 марта
После открытия ворот прихожане перешли на бег
События в Лавре, 30 марта
Прихожане УПЦ МП ждут, чтобы ворваться на территорию у ворот
События в Лавре, 30 марта
Прихожане УПЦ МП
События в Лавре, 30 марта
Толпа возле Хресовоздвиженского храма
События в Лавре, 30 марта
Наиболее агрессивные из прихожанок УПЦ МП кричат на главу комиссии Минкульта
События в Лавре, 30 марта
В белой куртке - провокатор Виктория Кохановская, она вчера кричала на журналистов в прямом эфире, а теперь взялась за работницу Минкульта

10:52В Лавре верующие обругали главу комиссии Минкульта.

Верующие УПЦ МП начали кричать и преследовать главу комиссии Минкульта Маряну Томину, которая пришла в храм. Больше скандалила профессиональная провокаторша Виктория Кохановская.

"Вы воюете не с нами, а с Богом", "Власть принадлежит народу, а не временным подстилкам", — кричали "верующие".

Как сообщалось ранее, УПЦ МП запретила священнослужение архимандрита Авраамия (Лотыша), решившего перейти под крыло ПЦУ и назначенного и.о. наместника Киево-Печерской лавры в ее составе.

Теги:
#Киев #Киево-Печерская лавра #УПЦ МП #Минкульт #Выселение #Онуфрий