Украинский журналист и главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов прокомментировал последние события в Киево-Печерской Лавре, связанные с выселением УПЦ МП

Путин развязал войну и убил десятки тысяч православных украинцев, но церковь Московского патриархата не проклинала Путина и руководство РФ за массовые православные убийства.

Но когда президент Украины и министр культуры приняли законное решение о передаче государственного исторического памятника Лавры другой конфессии, церковное руководство начало сыпать открытыми угрозами и проклятиями.

Поддерживаю позицию президента Украины и министра культуры по передаче Киево-Печерской Лавры от Московского патриархата. Проклятия Павла доказывают, что московская церковь открыто вступила в конфликт с украинским государством. А ненавидящая церковь далека от духовности. Она является инструментом влияния иностранного агрессора, не имеет никакого права осуществлять антигосударственную деятельность во время войны.