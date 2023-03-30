Монах УПЦ, который оборвал провод фотокору "Телеграфа", допрыгался до заявления в полицию (видео)

Монах из УПЦ МП толкал журналистов, портил их технику и всячески препятствовал их работе

Священнослужитель, который оторвал корреспонденту "Телеграфа" провод для зарядки, накинулся и на журналистов "Суспільного". На место был вызван наряд полиции.

Об этом рассказали на сайте "Суспільного". Священник мешал работать журналистам, после чего и вовсе толкнул девушку-корреспондента Дарью Нематиан Золбин, а также сорвал крепление на камере оператора Виктора Мозгового. По скринам с видео заметно, что этот тот же представитель московского патриархата, который ранее накинулся на корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.

Журналисты пытались пообщаться с представителями УПЦ МП насчет работы комиссии Минкульта по передаче зданий Лавры государству, но те неохотно шли на разговор. Во время беседы один из священников накинулся на журналистов. На место происшествия уже вызван наряд полиции, корреспондент и оператор пишут заявление на священнослужителя московского патриархата из-за препятствования журналистской деятельности.

А как сообщил в своем Telegram-канале военкор Андрей Цаплиенко, митрополит УПЦ МП Павел запретил журналистке "Эспрессо" Валерии Пашко задавать ему вопросы и оттолкнул ее во время интервью.

На инциденты с журналистами в Лавре отреагировали в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ). Полицию призвали внимательнее следить за напряженной ситуацией.

"Возле Киево-Печерской Лавры, куда сегодня пришла комиссия Минкульта из-за прекращения аренды договора, происходят массовые нарушения прав журналистов. Сторонники УПЦ закрывают камеры, ругаются, угрожают избить медийщиков палками и толкают журналистов. Призываем правоохранительные органы более внимательно следить за напряженной ситуацией возле Лавры и не допускать нарушения прав журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей", — сказано в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что священники УПЦ МП обругали главу комиссии Минкульта Марьяну Томину. Вход в одно из основных зданий обители блокируется прихожанами.