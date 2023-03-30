Укр

Митрополит "Паша Мерседес" не смог сказать, что россия напала на Украину, и угрожал журналистам (видео)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
Митрополит Павел угрожает журналистам Новость обновлена 30 марта 2023, 11:48
Митрополит Павел угрожает журналистам. Фото Телеграф

Священнослужитель пригрозил разбить камеры журналистов палкой

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры, территорию которой отказываются покидать представители УПЦ МП, продолжается накаляться. Бывший глава Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь, известный также как "Паша Мерседес", стал угрожать журналистам, которые собрались у Лавры, чтобы задать священнослужителю важные вопросы.

На месте сейчас находится корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На снятом им видео слышно, как митрополит заявляет, что разобьет фотоаппараты журналистов.

"Я сейчас возьму палку и побью все ваши фотоаппараты", — сказал "Паша Мерседес".

Кроме того, просьбу представителей СМИ сказать, что россия напала на Украину, Лебедь выполнить так и не смог. Вместе с тем верующие стали критиковать вопросы журналистов и кричать, чтобы те не провоцировали и ушли. Некоторые из них от слов перешли к действиям.

Также на кадрах видно, как один из священнослужителей, разозлившись из-за вопроса нашего корреспондента, порвал ему провод для зарядки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 30 марта Киево-Печерскую лавру посетила комиссия Министерства культуры и информационной политики. Но собравшиеся на территории Лавры верующие буквально перекрыли доступ чиновникам, при этом обругав их и отогнав от входа в святыню.

Теги:
#Украина #Киево-Печерская лавра #УПЦ МП #Митрополит Павел Лебедь