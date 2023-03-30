Митрополит "Паша Мерседес" не зміг сказати, що росія напала на Україну і погрожував журналістам (відео)

Священнослужитель пригрозив розбити камери журналістів палкою

Ситуація навколо Києво-Печерської лаври, територію якої відмовляються залишати представники УПЦ МП, продовжує загострюватись. Колишній глава Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь, відомий також як "Паша Мерседес", став погрожувати журналістам, які зібралися біля Лаври, щоб поставити священнослужителю важливі питання.

На місці зараз перебуває кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На знятому ним відео чутно, як митрополит заявляє, що розіб’є фотоапарати журналістів.

"Я зараз візьму палицю і поб’ю всі ваші фотоапарати", — сказав Паша Мерседес.

Крім того, прохання представників ЗМІ сказати, що росія напала на Україну, Лебідь виконати так і не зміг. Водночас віряни почали критикувати питання журналістів та кричати, щоб ті не провокували та пішли. Деякі з них від слів перейшли до дій.

Також на кадрах видно, як один зі священнослужителів, розлютившись через питання нашого кореспондента, порвав йому дріт для зарядки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 30 березня Києво-Печерську лавру відвідала комісія Міністерства культури та інформаційної політики. Але віряни, що зібралися на території Лаври, буквально перекрили доступ чиновникам, при цьому вилаявши їх і відігнавши від входу до святині.