Монах УПЦ, який обірвав провід фотокору "Телеграфа", дострибався до заяви до поліції (відео)

Монах з УПЦ МП штовхав журналістів, псував їхню техніку і всіляко перешкоджав їхній роботі

Священнослужитель, який відірвав кореспондентові "Телеграфа" провід для зарядки, накинувся і на журналістів "Суспільного". На місце було викликано наряд поліції.

Про це розповіли на сайті "Суспільного". Священик заважав працювати журналістам, після чого взагалі штовхнув дівчину-кореспондента Дар’ю Нематіан Золбін, а також зірвав кріплення на камері оператора Віктора Мозгового. По скрінам з відео помітно, що цей той же представник московського патріархату, який раніше накинувся на кореспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.

Журналісти намагалися поспілкуватись із представниками УПЦ МП щодо роботи комісії Мінкульту з передачі будівель Лаври державі, але ті неохоче йшли на розмову. Під час бесіди один із священиків накинувся на журналістів. На місце події вже викликано наряд поліції, кореспондент та оператор пишуть заяву на священнослужителя московського патріархату через перешкоджання журналістській діяльності.

А як повідомив у своєму Telegram-каналі воєнкор Андрій Цаплієнко, митрополит УПЦ МП Павло заборонив журналістці "Еспресо" Валерії Пашка ставити йому запитання та відштовхнув її під час інтерв’ю.

На інциденти з журналістами у Лаврі відреагували у Національній спілці журналістів України (НСЖУ). Поліцію закликали уважніше стежити за напруженою ситуацією.

"Біля Києво-Печерської Лаври, куди сьогодні прийшла комісія Мінкульту через припинення оренди договору, відбуваються масові порушення прав журналістів. Прихильники УПЦ закривають камери, лаються, погрожують побити медійників палицями і штовхають журналістів. Закликаємо правоохоронні органи більш пильно стежити за напруженою ситуацією біля Лаври і не допускати порушення прав журналістів під час виконання ними професійних обов’язків", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що священники УПЦ МП облаяли голову комісії Мінкульту Мар'яну Томину. Вхід до однієї із основних будівель обителі наразі блокується парафіянами.