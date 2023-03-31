Під Лаврою знову натовп: УПЦ МП блокує доступ комісії (оновлюється)

Ситуація лишається напруженою

У п'ятницю, 31 березня, парафіяни на священники УПЦ МП відмовляються виселятися з території Києво-Печерської Лаври. Віряни знову зібралися біля входу до Лаври та готуються не пускати комісію Мінкульту усередину.

Архімандрит Климент заявив, що комісія не має законних підстав на здійснення якоїсь діяльності до рішення суду. Хоча УПЦ не вдалося визнати незаконним своє виселення, суд їй відмовив.

"Телеграф" слідкує, чи вдасться представникам влади нарешті потрапити до храмів:

10:50 — Ніхто їх звідти фізично за ноги та за бороди не витягуватиме, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі "Ради". Рішення держави обов'язково будуть виконані, а провокації, які готує росія, не спрацюють.

"Ми усвідомлюємо, що є план у Москві щодо створення картинки для російського ТБ про те, що ми як влада чинимо фізичний тиск на представників духовенства. Ми цього робити не будемо", — заявив Данілов.

10:45 — Також на кадрах видно, як один зі священників, на ім'я Федір викликає по рації підкріплення для блокування приміщень.

"Людей, не вистачає, думаю треба підійти, да. Слава Богу!", — каже священник по рації.

10:37 — Комісію Мінкульту знову не пустили до Лаври і вони пішли з території, передає "Радіо Свобода".

Як повідомлялося раніше, на вимогу Мінкульту священники та ченці УПЦ МП зобов’язані залишити територію Лаври до 29 березня або ж перейти до ПЦУ. При цьому у відомстві попередили, що крім нерухомості на території Лаври знаходяться ще близько 800 музейних експонатів, за розкрадання яких слідуватиме кримінальна відповідальність.

30 березня парафіяни та священики блокували вхід до храмів та вилаяли голову комісії Мінкульту, яка приїхала простежити за виконанням постанови. Крім того, вони накинулися на журналістів, пошкодивши їм техніку.

У той же день господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників РПЦвУ до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Це означає, що виселення московського патріархату з Лаври та інші дії влади щодо цього питання не повинні припинятися. УПЦ намагалася визнати незаконним своє виселення з Лаври, але їй не вдалося.