Під Лаврою знову натовп: УПЦ МП блокує доступ комісії (оновлюється)

Ситуація лишається напруженою

В пятницу, 31 марта, прихожане на священники УПЦ МП отказываются выселяться с территории Киево-Печерской Лавры. Верующие снова собрались у входа в Лавру и готовятся не пускать комиссию Минкульта внутрь.

Архимандрит Климент заявил, что комиссия не имеет законных оснований для осуществления какой-либо деятельности до решения суда. Хотя УПЦ МП не удалось признать незаконным свое выселение, суд отказал.

"Телеграф" следит, удастся ли представителям власти наконец-то попасть в храмы:

10:45 — Также на кадрах видно, как один из священников по имени Федор вызывает по рации подкрепление для блокировки помещений.

"Людей, не хватает, думаю надо подойти, да. Слава Богу!", – говорит священник по рации.

10:37 — Комиссию Минкульта снова не пустили в Лавру и они ушли с территории, передает "Радио Свобода".

Как сообщалось ранее, по требованию Минкульта священники и монахи УПЦ МП обязаны покинуть территорию Лавры до 29 марта или перейти в ВТО. При этом в ведомстве предупредили, что помимо недвижимости на территории Лавры находятся еще около 800 музейных экспонатов, за хищение которых будет следовать уголовная ответственность.

30 марта прихожане и священники блокировали вход в храмы и обругали главу комиссии Минкульта, которая приехала проследить за исполнением постановления. Кроме того, они набросились на журналистов, повредив им технику.

В тот же день хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей РПЦГУ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Это означает, что выселение московского патриархата из Лавры и другие действия власти по этому вопросу не должны прекращаться. УПЦ пыталась признать незаконным свое выселение из Лавры, но ей не удалось.