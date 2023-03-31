Мінкульт подав до суду на УПЦ МП: ті третій день не можуть виїхати із Київської лаври

Питання про небажання пускати представників Мінкульту на територію Лаври вирішуватимуть через суд

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" звернувся до суду через те, що ченці УПЦ МП третій день перешкоджають роботі комісії Мінкульту із приймання-передачі державного майна.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів міністр культури України Олександр Ткаченко. Він нагадав, що священики московського патріархату мали звільнити Лавру ще 29 березня, але досі цього не зробили.

"Сьогодні Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" знову не змогла розпочати свою роботу через опір УПЦ МП. Тому Заповідник звернувся до Господарського суду м. Києва, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП на шляху передачі законним способом майна Лаври законному власнику — державі. Розв’язуватимемо ситуацію законним способом", — написав міністр.

Він також зазначив, що згідно із законом, а саме ст. 381 Цивільного кодексу України, власник майна має право вимагати, щоб усі перешкоди на шляху до розпорядження законним майном були усунені.

Зазначимо, що під Києво-Печерською лаврою знову зібралося багато городян. Деякі з них є противниками УПЦ МП та тримають у руках плакати з написами "Рашизм не прайдьот" та "Покайтеся, фарисеї". На місці також є поліція, яка стежить за порядком і не допускає сутичок.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що священик із УПЦ МП пошкодив обладнання кореспондентові "Телеграфа", після чого кидався на журналістів інших видань, внаслідок чого ті написали на нього заяву до поліції. Сталося це під час другого дня виселення проросійських священників із Лаври.