Минкульт подал в суд на УПЦ МП: те третий день не могут выехать из Киевской лавры

Вопрос о нежелании пускать представителей Минкульта на территорию Лавры будут решать через суд

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обратился в суд из-за того, что монахи УПЦ МП третий день препятствуют работе комиссии Минкульта по приемке-передаче государственного имущества.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он напомнил, что священники московского патриархата должны были освободить Лавру еще 29 марта, но до сих пор этого не сделали.

"Сегодня Комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" снова не смогла начать свою работу из-за сопротивления УПЦ МП. Поэтому Заповедник обратился в Хозяйственный суд г. Киева, чтобы устранить многочисленные препятствия, которые чинит УПЦ МП на пути передачи законным способом имущества Лавры законному владельцу — государству. Будем решать ситуацию законным способом", — написал министр.

Он также отметил, что согласно закону, а именно ст. 381 Гражданского кодекса Украины, собственник имущества имеет право требовать, чтобы все препятствия на пути к распоряжению законным имуществом, были устранены.

Отметим, что под Киево-Печерской лаврой вновь собралось много горожан. Некоторые из них являются противниками УПЦ МП и держат в руках плакаты с надписями "Рашизм не пройдет" и "Покайтесь, фарисеи". На месте также присутствует полиция, которая следит за порядком и не допускает стычек.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что священник из УПЦ МП повредил оборудование корреспонденту "Телеграфа", после чего кидался на журналистов других изданий в результате чего те написали на него заявление в полицию. Произошло это во второй день выселения пророссийских священников из Лавры.