Наконец-то взялись за Монтян: одиозную адвокатку будут судить за поддержку россии

Адвокатку будут судить за публичные призывы к захвату государственной власти

Украинского адвоката привлекут в суд из-за систематической публичной поддержки страны-агрессора. Стоит отметить, что уже привычно имени ведомство не называет, однако, судя по фото и описанию точно понятно, что это одиозная блогер Татьяна Монтян. Ранее именно ей Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении.

Татьяна Монтян

Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в пресс-центре Офиса Генпрокурора, отметив, что уже направили в суд обвинительный акт по предательству.

Что инкриминируют

публичные призывы к изменению и свержению действующей украинской власти,

свержение конституционного строя в государстве,

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

коллаборационная деятельность,

оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии со стороны россии и т.д.

В рамках следствия было установлено, что с марта 2022 Монтян систематически публично высказывалась в поддержку действий страны-агрессора и критиковала политическую ситуацию в Украине. Более того, она открыто призвала общественно к насильственному свержению действующей власти и конституционному строю в стране.

Блогер неоднократно выступала на российских телеканалах, обсуждая "необходимые" изменения границ украинской госграницы, а также поддерживала российскую армию.

Ранее "Телеграф" сообщал, известная своими пророссийскими взглядами одиозная правовед Татьяна Монтян прокомментировала решение США об эвакуации дипломатов, сравнив кремль с "Талибаном".