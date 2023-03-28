Спасал оккупантов: СБУ раскрыла новое преступление директора "Мотор Сичи"

Богуслаеву дополнительно сообщили о подозрении

Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что задержанный президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев в апреле прошлого года блокировал поставку боевого вертолета для Главного управления разведки нашей страны.

Так, сегодня, 28 марта, в пресс-службе СБУ сообщили о разоблачении новых фактов преступной деятельности подозреваемого в работе на агрессора президента предприятия. В ходе следствия было установлено, что он причастен к препятствованию законной деятельности Сил обороны в пользу оккупантов.

Отмечается, что в апреле 2022 года Богуслаев получил заказ от представителей ГУР МО по возмездной передаче ведомству вертолета Ми-2 для выполнения боевых задач. Однако вместо выполнения государственного заказа он намерено заблокировал его. Для этого президент "Мотор Сичи" распорядился, чтобы его подчиненные разобрали вертолет на детали и скрыли эксплуатационную документацию на него.

В свою очередь работники завода, выполняя распоряжение начальства, сняли лопасти и вывели из строя механизмы вертолета, отвечающие за работу несущего винта.

По данному факту Богуслаеву дополнительно сообщили о подозрении. На сегодняшний день продолжается досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Вячеслав Богуслаев был задержан в октябре 2022 года. Президента "Мотор Сичи" подозревают в работе на страну-агрессора. В феврале текущего года в СБУ сообщили, что он финансировал террористическую организацию "ДНР". В ходе обысков у Богуслаева нашли также десятки медалей и наград от представителей военно-политического руководства рф.