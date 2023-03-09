Ждал освободителей, пришли оккупанты: самое интересное из слитных разговоров предателя Богуслаева с россиянами

Директор военного оборонного предприятия обсуждал с россиянами бизнес во время войны

Журналисты опубликовали недоступные ранее записи телефонных разговоров с россиянами задержанного ранее из-за госизмены эксдиректора запорожского предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Журналисты "Радио Свобода" получили эти записи от источников в правоохранительных органах. На записях Богуслаев постоянно звонит коллегам из российского военно-промышленного комплекса и с бранью описывает обстрелы Запорожья и мародерства россиян. Мол, ждали "освободителей", а пришли оккупанты.

"Телеграф" собрал самые интересные моменты из откровений бывшего директора "Мотор Сичи":

На**я они х***ят (бьют, – ред.) по Запорожью?

17 марта, когда россия продолжала варить из артиллерии по украинским регионам, одна из них попала в "Мотор Сич" в Запорожье.

Вячеслав Богуслаев после этого звонит по телефону Анатолию Ситнову

Вячеслав Богуслаев после этого звонит по телефону Анатолию Ситнову (генерал-полковник в отставке, председатель совета директору компании "Двигатели "Владимир Климов – Мотор Сич"):

"Анатолий Петрович, поздравляю. Передай привет всем там, начиная от бывшего министра. "Искандер-М" упал на территорию завода", — говорит Богуслаев Ситнову.

"Ничего себе! "Искандер" не может туда прилететь", – реагирует Ситнов.

"Ну, прилетело к нам. Били уже второй раз за нами, бл***. Так что все это разговоры, что мирное население не надо трогать. Все это ху*** (глупо – ред.). Сейчас ремонтирую здание, окна, помещение, бл***. "Спасибо" друзьям передай там всем, бл***", – говорит Богуслаев.

"Передам обязательно".

"Если можешь как-то повлиять… В Запорожье нет войск. На**я они х***ят (бьют, – ред.) по Запорожье? Идиоты, бл***".

"Завод берегут, как зеницу ока"

На Ситнове Богуслаев не остановился и через полтора часа набирает Петра Кононенко (сейчас — руководит российским предприятием "Борисфен"). Богуслаев просит поговорить с командующим противовоздушной обороной сухопутных войск россии Александром Леоновым.

Слов, как всегда, не подбирает:

"Скажите всем, что "Мотор Сич" бомбят. Позвони ему, скажи: что же вы, бл***, делаете? И пусть на совещании у министра скажет, что Вячеслав Саныч вам привет всем передает. Он познакомился с "Искандером-М", это ракета с шариками", — говорит Богуслаев.

Еще через час после этого разговора Богуслаев снова набирает Кононенко и тот сообщает: его услышали.

"Я ему позвонил, он говорит: "Мы знаем, и завод здесь ни при чем, мы завод бережем, как зеницу ока", — сказал Кононенко.

россияне уверяли Богуслаева, что не стреляют по заводу "Мотор Сич"

Страх "нацистов"

18 марта Богуслаев в разговоре с Петром Кононенко говорит, что боится "нацистов" и поддерживает действия российского режима:

Богуслаев опасается "националистов"

"Я думаю, через Крым мы скорее к вам придем. И как только передвинется туда за Запорожье, и… Они уже спят и видят, когда начнем работать", – рассказывает ему Кононенко.

Далее Богуслаев со страхом вспоминает разговор владимира путина с китайским лидером Си Цзиньпином, мол тот может повлиять на путина:

– Позиция путина – однозначно "нет", – прерывает Богуслаева Кононенко.

– Если путин кончит, потом националисты нас кончат, бл***.

– Он не кончит, он закончит. Ну ладно, – говорит Кононенко.

– Дай Бог! – отвечает Богуслаев.

"Народ же ждал освободителей, а пришли, бл***, оккупанты"

В марте Богуслаев жаловался своим российским контактам на то, что военные армии россии мародерят его сельхозоборудование и зерно с предприятия "Айленд" на Херсонщине.

– Зашли ребята ваши. Грабеж страшен, бл***. Даже я не думал, что такое будет, – сказал Богуслаев.

– Наши не могут грабить, – ответил ему Ситнов.

– Я вам говорю, у меня взяли. Я не говорю по стране – у меня. В Херсонской обл., Херсон, у меня Новотроицкий район, мое хозяйство "Айленд"… Заехали в форме, два "Урала", загрузили сельхозоборудование, два генератора, взяли мою грузовую машину, загрузили ее и уехали.

В другом разговоре он жалуется, что зерно воруют у него уже и в Бердянске с причала. Забрали компьютеры, хлеб из элеваторов, на что получает фразу "война есть война":

"Надо шепнуть, сказать, что прекратите, бл***, чтобы по армии прошли слухи, что так нельзя поступать. Народ возмущается. Народ ждал освободителей, а пришли, бл***, оккупанты", — говорит Богуслаев.

О схеме поставок в рф во время войны

Несмотря на все убытки, Богуслаев и дальше достаточно недальновидно поставляет россиянам запчасти к "МиГам" (ими же россияне и обстреливают Украину).

В августе 2022 года Богуслаев обсуждал план для схемы поставки двигателей в рф через Китай. Китайская компания – это, вероятно, China Taly Aviation Technologies (CTAT) Corp., которой в апреле 2022 года "Мотор Сич" отправляла запчасти для ремонта двигателей. И эта компания из Китая давно сотрудничает с "Ростехом".

Схема поставок в рф во время войны

"Схема рабочая, да. Они, короче, из-за китайцев. Китайцам — юани, китайцы — нам. Но сразу скажу, что они рассчитались, где-то около 9 миллионов", — объясняет собеседник.

После 24 февраля Богуслаев предпочел скрыть свой интерес к российскому рынку. Да, он обсуждал проблему поставки украинских двигателей (так называемой "9-ки"). Богуслаев настаивал на изменении маркировки изменить, чтобы не было надписи "Мотор Сич".

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ уже публиковала первую часть аудиозаписей телефонных разговоров Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество с врагом.