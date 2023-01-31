Гудыменко требует принять закон о лишении госнаград: пора взяться за Бойко, Богуслаева и Лорак

Неправильно, что предатели носят звания Героев Украины

Глава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко не лишен звания Героя Украины, также его носителями остаются ряд предателей, — и это неправильно, Украине нужен механизм лишения недостойных этого звания.

Свой вариант того, каким он может быть, предложил один из основателей партии "Демсокира", блогер и офицер ВСУ Юрий Гудыменко.

Он напомнил, что носителями звания Героя Украины остаются предатель Вячеслав Богуслаев, коллаборант и член "Единой россии" Александр Баталин, "недопоэт-регионал" Борис Билаш, поющие в россии Филипп Киркоров, Ани Лорак, Таисия Повалий, и много других.

"Все! Это! Неправильно! Не может быть, чтобы Героями страны одновременно были и Бойко, и командир батальона, погибший при выводе своих морпехов из окружения. С этим нужно что-то делать", — подчеркивает Гудыменко.

Он очертил суть проблемы: по закону "Про государственные награды" звания Героя Украины может лишить президент только на основании осуждения за тяжелое преступление.

Есть еще два пути, как можно забрать звание Героя Украины, — "серый" путь санкций и через суд (как беглый экс-президент Виктор Янукович забирал звания у Бандеры и Шухевича, что имеет мало общего с законом).

Гудыменко предложил еще один, третий путь.

Так, нардепы могут изменить статью 16 закону "О государственных наградах" текстом: "Лишение государственных наград может быть проведено Президентом Украины в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом, или решением Верховной Рады по представлению Президента Украины или не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины".

"Это не уничтожает нынешний принцип, согласно которому государственные награды идут от президента Украины, и соответственно лишение наград должно тоже уходить от него, но ставит предохранитель в виде парламента в случае, если президент захочет лишить наград достойную персону. А возможность предоставления третью конституционного состава (это 150 депутатов) дает возможность оппозиции стартовать процесс, если власть не захочет этого делать самостоятельно", — объяснил свое предложение Гудыменко.

Как сообщал "Телеграф", ранее Юрия Гудыменко наградили за мужество, проявленное на фронте.