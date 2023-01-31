Гудименко вимагає ухвалити закон про позбавлення держнагород: час взятися за Бойка, Богуслаєва та Лорак

Неправильно, що зрадники мають звання Героїв України

Голова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко не позбавлений звання Героя України, також його носіями залишаються низка зрадників, і це неправильно, — Україні потрібен механізм позбавлення негідних цього звання.

Свій варіант того, яким він може бути, запропонував один із засновників партії "Демсокира", блогер та офіцер ЗСУ Юрій Гудименко.

Він нагадав, що носіями звання Героя України залишаються зрадник В’ячеслав Богуслаєв, колаборант та член "Єдиної росії" Олександр Баталін, "недопоет-регіонал" Борис Білаш, співаючі в росії Філіп Кіркоров, Ані Лорак, Таїсія Повалій, та багато інших.

"Все! Це! Неправильно! Не може бути, щоб Героями країни одночасно були і Бойко, і командир батальйону, який загинув під час виведення своїх морпіхів з оточення. З цим треба щось робити", — наголошує Гудименко.

Він окреслив суть проблеми: згідно із законом "Про державні нагороди" звання Героя України може позбавити президент лише на підставі засудження за тяжкий злочин.

Є ще два шляхи, як можна забрати звання Героя України, — "сірий" шлях санкцій і через суд (як екс-президент Віктор Янукович забирав звання у Бандери та Шухевича, що має мало спільного із законом).

Гудименко запропонував ще один, третій шлях.

Так, нардепи можуть змінити статтю 16 закону "Про державні нагороди" текстом: "Позбавлення державних нагород може бути проведено Президентом України у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом, або рішенням Верховної Ради за поданням Президента України або не менш як третиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України".

"Це не знищує нинішній принцип, за яким державні нагороди йдуть від президента України, і відповідно позбавлення нагород має теж йти від нього, але ставить запобіжник у вигляді парламенту над випадок, якщо президент захоче позбавити нагород достойну персону. А можливість подання третиною конституційного складу (це 150 депутатів) дає можливість опозиції стартувати процес, якщо влада не захоче цього робити самостійно", — пояснив свою пропозицію Гудименко.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Юрія Гудименка нагородили за мужність, виявлену на фронті.