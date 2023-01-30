Бойка не позбавлять звання "Герой України": у Зеленського кажуть — Шмигаль не знайшов причин

Підстав для накладення на нардепа від ОПЗЖ персональних санкцій недостатньо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не знайшов підстав для того, щоб позбавити члена проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка звання "Героя України". Раніше Володимир Зеленський відреагував на відповідну петицію та доручив голові Кабміну вивчити це питання.

Про це йдеться у відповіді Офісу президента на запит руху "ЧЕСНО". Нагадаємо, що присвоювати звання "Героя України" та відбирати його може лише президент України.

У документі йдеться, що підстав для позбавлення Юрія Бойка цього звання недостатньо. Тому персональних санкцій щодо нього застосовано не буде.

"Лист від 13 січня 2023 року... прем’єр-міністр України Д. Шмигаль поінформував президента України та автора петиції, зокрема, про недостатність підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Ю. Бойка", - йдеться у документі.

Нагадаємо, що Юрій Бойко отримав звання "Героя України" у 2004 році від президента Леоніда Кучми. Підставою стали нібито особисті заслуги депутата перед Україною у "розвитку паливно-енергетичного комплексу".

Передумовами для петиції стало не лише членство депутата у проросійській партії ОПЗЖ, яка заборонена в Україні, а й співпраця з росіянами. Після початку повномасштабної війни 26 лютого українського нардепа було помічено в ефірі кремлівського пропагандиста володимира соловйова. Удвох вони іронізували над трагічною ситуацією в країні та критикували подання інформації в українських ЗМІ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що кандальний нардеп колишньої ОПЗЖ Олег Волошин склав мандат. Власника російського паспорта внесли до списку санкцій США.