В Україні вимагають позбавити Бойка звання Героя: Зеленський вже відповів на петицію

Ексочільник "Нафтогазу" отримав це звання ще у 2004 році

Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду з проханням знайти підстави для можливого позбавлення звання "Герой України" колишнього глави забороненої в Україні партії ОПЗЖ (Опозиційна платформа — За життя) Юрія Бойка.

Як говориться у відповіді українського лідера на електронну петицію, зареєстровану 12 вересня 2022 року, питання було доручено уряду, адже, згідно з чинним законодавством, існують лише два механізми позбавлення цього статусу.

На думку автора звернення, корий підписав себе як лейтенант Збройних сил України Андрій Гайдай, Бойка необхідно позбавити звання "героя України" негайно. У тексті петиції він вказав, що це звання "нівелює значущість цієї нагороди, фактично прирівнюючи між собою Героїв, які захищають незалежність нашої країни, з тими, хто робив усе, щоб ця незалежність зникла, працюючи в інтересах і на догоду кату путіну".

Президент Зеленський зазначив, що позбавити ексглаву проросійської партії "ОПЗЖ" нагороди він може виключно у разі засудження його за тяжкий злочин після подання суду або згідно із законом про санкції, впроваджені через те, що нагороджений пов'язаний із терористичною діяльністю.

Президент також додав, що наразі рішення щодо введення таких санкційних обмежень за клопотанням президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Нацбанку або Служби безпеки може ухвалити виключно Рада національної безпеки і оборони України. Лише після цього його вводять в дію, згідно з указом главою держави. Чинності таке рішення, котре є обов'язковим до виконання, набирає вже після його офіційного видання.

Зеленський наголосив, що матеріали, "які відповідають визначеним законом підставам для ухвалення мною як главою держави законного рішення з порушеного у зверненні питання, до Офісу президента поки не надходили".

"Водночас я звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вивчити порушене в петиції питання, проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Ю. Бойка та поінформувати про результати", – підсумував гарант.

Варто нагадати, що екскерівник "Нафтогазу" Юрій Бойко отримав звання "Героя України" ще у 2004 році. Тодішній президент Леонід Кучма вручив йому цю нагороду за "визначні особисті заслуги перед українською державою у сфері розвитку паливно-енергетичного комплексу країни".

Нагадаємо, 20 червня стало відомо, що Восьмий апеляційний адмінсуд Львова заборонив партію "Опозиційна платформа — За життя".