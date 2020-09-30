Зеленському пропонують внести до Конституції повноваження в.о. президента для Єрмака

В Україні з'явилася петиція з пропозицією внести зміни до Конституції для того, щоб в разі дострокового припинення повноважень президента України виконання обов'язків глави держави покладалося на главу Офісу президента, яким на даний момент є Андрій Єрмак.

Відповідна ініціатива розміщена на сайті електронних петицій.

"У разі дострокового припинення повноважень президента України виконання обов'язків президента України має бути покладено на особу, яка найбільш ефективно зможе виконати дані обов'язки - голови Офісу президента України. Саме голова ОП найбільш обізнаний у справах, домовленостях і дорученнях президента», - вважає автор петиції Віктор Феденко.

На його думку, саме глава ОП в якості в.о. президента буде більш ефективний, ніж глава Верховної Ради, який, згідно з чинною Конституцією, стає в.о. глави держави. Також він вважає, що спікер Ради не може стати в.о. президента, тому що нинішнє керівництво парламенту "займається виключно політичною боротьбою", а народні депутати дискредитували себе низкою скандалів і не виконують передвиборчі обіцянки.

Феденко відзначає, що главу ОП знають представники виконавчої влади, міжнародні партнери і лідери інших країн, а його вказівки будуть ефективно виконуватися главами облдержадміністрацій. На думку автора петиції, керівник Офісу президента більш обізнаний у справах глави держави, тому що супроводжує його в поїздках і веде міжнародні переговори.

Зеленського просять подати до Верховної Ради законопроект про внесення запропонованих змін до Конституції.

Варто відзначити, що останнім часом в українському сегменті соцмереж просувалася теза про наділення глави Офісу президента Андрія Єрмака ширшими повноваженнями. Ідея про внесення поправок в Конституції обґрунтовувалася тим, що зараз у глави ОПУ немає прописаних в Основному законі повноважень, а тому за свої дії, в тому числі в переговорному процесі по Донбасу, він не несе ніякої відповідальності. Експерти, близькі до команди Зеленського, вважають, що замовником цієї медіакампанії може бути сам ОПУ.