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Зеленскому предлагают внести в Конституцию полномочия и.о. президента для Ермака

Зеленскому предлагают внести в Конституцию полномочия и.о. президента для Ермака
11:53 Сегодня Телеграф
В Украине появилась петиция с предложением внести изменения в Конституцию для того, чтобы в случае досрочного прекращения полномочий президента Украины исполнение обязанностей главы государства возлагалось на главу Офиса президента, которым на данный момент является Андрей Ермак.

Соответствующая инициатива размещена на сайте электронных петиций.

"В случае досрочного прекращения полномочий президента Украины исполнение обязанностей президента Украины должно быть возложено на лицо, которое наиболее эффективно сможет выполнить данные обязанности – председателя Офиса президента Украины. Именно председатель ОП наиболее сведущ в делах, договоренностях и поручениях президента», - считает автор петиции Виктор Феденко.

По его мнению, именно глава ОП в качестве и.о. президента будет более эффективен, чем глава Верховной Рады, который, согласно действующей Конституции, становится и.о. главы государства. Также он считает, что спикер Рады не может стать и.о. президента, т.к. нынешнее руководство парламента "занимается исключительно политической борьбой", а народные депутаты дискредитировали себя чередой скандалов и не выполняют предвыборные обещания.

Феденко отмечает, что главу ОП знают представители исполнительной власти, международные партнеры и лидеры других стран, а его указания будут эффективно выполняться главами облгосадминистраций. По мнению автора петиции, руководитель Офиса президента более осведомлен в делах главы государства, т.к. сопровождает его в поездках и ведет международные переговоры.

Зеленского просят подать в Верховную Раду законопроект о внесении предложенных изменений в Конституцию.

Стоит отметить, что в последнее время в украинском сегменте соцсетей продвигался тезис о наделении главы Офиса президента Андрея Ермака более широкими полномочиями. Идея о внесении поправок в Конституции обосновывалась тем, что сейчас у главы ОПУ нет прописанных в Основном законе полномочий, а потому за свои действия, в том числе в переговорном процессе по Донбассу, он не несет никакой ответственности. Эксперты, близкие к команде Зеленского, считают, что заказчиком этой медиакампании может быть сам ОПУ.

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Зеленский, ЕрмакЪ, Петиции.

Автор:

Телеграф
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