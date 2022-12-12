В Украине требуют лишить Бойко звания Героя: Зеленский уже ответил на петицию

Экс-глава "Нафтогаза" получил это звание еще в 2004 году

Президент Владимир Зеленский обратился к правительству с просьбой найти основания для возможного лишения звания "Герой Украины" бывшего главы запрещенной в Украине партии ОПЗЖ (Оппозиционная платформа — За жизнь) Юрия Бойко.

Как говорится ответе украинского лидера на электронную петицию, зарегистрированную 12 сентября 2022 года, вопрос был поручен правительству, ведь, согласно действующему законодательству существуют только два механизма лишения этого статуса.

По мнению автора обращения, подписавшего себя как лейтенант Вооруженных сил Украины Андрей Гайдай, Бойко необходимо лишить звания "героя Украины" немедленно. В тексте петиции он указал, что это звание "нивелирует значимость этой награды, фактически приравнивая между собой Героев, защищающих независимость нашей страны, с теми, кто делал все, чтобы эта независимость исчезла, работая в интересах и в угоду палачу путину".

Президент Зеленский отметил, что лишить экс-главу пророссийской партии ОПЗЖ награды он может исключительно в случае осуждения его за тяжкое преступление после подачи суда или по закону о санкциях, введенных из-за того, что награжденный связан с террористической деятельностью.

Президент также добавил, что решение о введении таких санкционных ограничений по ходатайству президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Нацбанка или Службы безопасности может принять исключительно Совет национальной безопасности и обороны Украины. Только после этого его вводят в действие согласно указу главы государства. В силу такое решение, обязательное к исполнению, вступает уже после его официального издания.

Зеленский подчеркнул, что материалы, "соответствующие определенным законом основаниям для принятия мной как главой государства законного решения по поднятому в обращении вопросу, в Офис президента пока не поступали".

"В то же время я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Ю.Бойко и проинформировать о результатах", — подытожил гарант.

Стоит напомнить, что экс-руководитель "Нафтогаза" Юрий Бойко получил звание "Героя Украины" еще в 2004 году. Тогдашний президент Леонид Кучма вручил ему эту награду за "выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в сфере развития топливно-энергетического комплекса страны".

Напомним, 20 июня стало известно, что Восьмой апелляционный админсуд Львова запретил партию "Оппозиционная платформа — за жизнь".