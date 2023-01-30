Скандальний нардеп Трухін знову не з’явився на суд по хабарю: нова причина

Трухін вже не вперше не приходить до суду

У Вищому антикорупційному суді відбулося засідання по справі щодо пропозиції хабара нардепом від Слуги Народу Олександром Трухіним на місці ДТП. Проте сам народний обранець на нього з’явився.

За даними "Центру протидії корупції" захист Трухіна повідомив, що він нібито перебуває у службовому відрядженні. Озвучувати куди конкретно поїхав нардеп, його адвокат відмовився, додавши, що відрядження пов’язане зі зміцненням обороноздатності країни. При цьому розпорядження спікера парламенту Руслана Стефанчука захист не надав, але розповів, що Трухін має повернутися 12 лютого, а вже 14 він знову вирушить у відрядження до Одеси.

У повідомленні наголошується, що на початку січня обвинувачений у корупції депутат не ходив до суду, бо нібито хворів і був на лікарняному. До слова, прокурор САП Денис Демків не бачить проблеми у тому, що Трухін пропускає чергове засідання.

"Враховуючи, що у нас війна і, як слушно зауважили судді щодо останніх скандалів із виїздами чиновників закордон, то я впевнений, що підстави у Трухіна були вагомі і тому я не думаю, що тут є якась проблема", — передає організація слова прокурора.

Нагадаємо, що ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі.

Ми повідомляли про те, що нардеп Трухін отримав підозру у справі про ДТП річної давності та звернувся до Арахамії.