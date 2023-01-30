Скандальный нардеп Трухин опять не явился на суд по взятке: новая причина

Трухин уже не первый раз не приходит в суд

В Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по делу о предложении взятки нардепом от Слуги Народа Александром Трухиным на месте ДТП. Однако сам народный избранник на него не явился.

По данным "Центра противодействия коррупции" защита Трухина сообщила, что он якобы находится в служебной командировке. Озвучивать куда конкретно поехал нардеп его адвокат отказался, добавив, что командировка связана с укреплением обороноспособности страны. При этом распоряжение спикера парламента Руслана Стефанчука защита не предоставила, но рассказала, что Трухин должен вернуться 12 февраля, но уже 14 он опять отправится в командировку в Одессу.

В сообщении отмечается, что в начале января обвиняемый в коррупции депутат не ходил в суд, потому что якобы болел и был на больничном. К слову, прокурор САП Денис Демкив не видит проблемы в том, что Трухин пропускает очередное заседание.

"Учитывая, что у нас война и, как справедливо заметили судьи по поводу последних скандалов с выездами чиновников за границу, то я уверен, что основания у Трухина были веские и потому я не думаю, что здесь есть какая-то проблема", — передает организация слова прокурора.

Напомним, что ДТП с участием народного депутата Александра Трухина произошло 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе.

Мы сообщали о том, что нардеп Трухин получил подозрение по делу о ДТП годичной давности и обратился к Арахамии.