Бойко не лишат звания "Герой Украины": у Зеленского говорят - Шмыгаль не нашел причин

Оснований для наложения на нардепа от ОПЗЖ персональных санкций недостаточно

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не нашел оснований для того, чтобы лишить члена пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойка звания "Героя Украины". Ранее Владимир Зеленский отреагировал на соответствующую петицию и поручил главе Кабмина изучить этот вопрос.

Об этом идет речь в ответе Офиса президента на запрос движения "ЧЕСТНО". Напомним, что присваивать звание "Героя Украины" и отбирать его может только президент Украины.

В документе сказано, что оснований для лишения Юрия Бойко этого звания недостаточно. Поэтому персональные санкции в отношении него применены не будут.

"Письмо от 13 января 2023 года… премьер-министр Украины Д. Шмыгаль проинформировал президента Украины и автора петиции, в частности, о недостаточности оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Ю. Бойко", — сказано в документе.

Напомним, что Юрий Бойко получил звание "Героя Украины" в 2004 году от президента Леонида Кучмы. Основанием стали якобы личные заслуги депутата перед Украиной в "развитии топливно-энергетического комплекса".

Предпосылками для петиции послужило не только членство депутата в пророссийской партии ОПЗЖ, которая запрещена в Украине, но и сотрудничество с россиянами. После начала полномасштабной войны 26 февраля украинский нардеп был замечен в эфире кремлевского пропагандиста владимира соловьева. Вдвоем они иронизировал над трагической ситуацией в стране и критиковали подачу информации в украинских СМИ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, счто кандальный нардеп бывшей ОПЗЖ Олег Волошин сложил мандат. Обладателя российского паспорта внесли в список санкций США.