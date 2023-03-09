Чекав визволителів, прийшли окупанти: найцікавіше зі злитих розмов зрадника Богуслаєва з росіянами

Директор військового оборонного підприємства обговорював з росіянами бізнес під час війни

Журналісти опублікували недоступні раніше записи телефонних розмов з росіянами затриманого раніше за держзраду ексдиректора запорізького підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва.

Журналісти "Радіо Свобода" отримали ці записи від джерел у правоохоронних органах. На записах Богуслаєв постійно дзвонить колегам з російського військово-промислового комплексу та з лайкою описує обстріли Запоріжжя і мародерства росіян. Мовляв, чекали "визволителів", а прийшли окупанти.

"Телеграф" зібрав найцікавіші моменти з одкровень колишнього директора "Мотор Січі":

На**я вони х***ять (бʼють, – ред.) по Запоріжжю?

17 березня, коли росія продовжувала гатити з артилерії по українських регіонах, одна з них влучила в "Мотор Січ" у Запоріжжі.

В’ячеслав Богуслаєв після цього телефонує Анатолію Сітнову

В’ячеслав Богуслаєв після цього телефонує Анатолію Сітнову (генерал-полковник у відставці, голова ради директорі компанії "Двигуни "Володимир Клімов – Мотор Січ"):

"Анатолію Петровичу, вітаю. Передай привіт усім там, починаючи від колишнього міністра. "Іскандер-М" впав на територію заводу", – каже Богуслаєв Сітнову.

"Нічого собі! "Іскандер" не може туди прилетіти", – реагує Сітнов.

"Ну, прилетіло до нас. Били вже вдруге по нас, бл***. Так що все це балачки, що мирне населення не треба чіпати. Все це ху*** (дурниці – ред.). Зараз ремонтую будівлю, вікна, приміщення, бл***. "Дякую" друзям передай там всім, бл***", – каже Богуслаєв.

"Передам обовʼязково".

"Якщо можеш якось вплинути… У Запоріжжі немає військ. На**я вони х***ять (бʼють – ред.) по Запоріжжю? Ідіоти, бл***".

"Завод бережуть, як зіницю ока"

На Сітнові Богуслаєв не зупинився і за півтори години набирає Петра Кононенка (зараз — керує російським підприємством "Борисфен"). Богуслаєв просить поговорити з командувачем протиповітряною обороною сухопутних військ рф Олександром Лєоновим.

Слів, як завжди, не добирає:

"Скажіть усім, що "Мотор Січ" бомблять. Зателефонуй йому, скажи: що ж ви, бл***, робите? І хай на нараді у міністра скаже, що Вʼячеслав Санич вам привіт всім передає. Він познайомився з "Іскандером-М", це ракета з кульками", — каже Богуслаєв.

Ще через годину після цієї розмови Богуслаєв знову набирає Кононенка і той повідомляє: його почули.

"Я йому подзвонив, він каже: "Ми знаємо, і завод тут ні до чого, ми завод бережемо, як зіницю ока", — сказав Кононенко.

росіяни запевнювали Богуслаєва, що не стріляють по заводу "Мотор Січ"

Страх "нацистів"

18 березня Богуслаєв у розмові з Петром Кононенком каже, що боїться "нацистів" та підтримує дії російського режиму:

Богуслаєв побоюється "націоналістів"

"Я думаю, через Крим ми швидше до вас прийдемо. І як тільки пересунеться туди за Запоріжжя, і… Вони вже сплять і бачать, коли почнемо працювати", – розповідає йому Кононенко.

Далі Богуслаєв з острахом згадує розмову володимира путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном, мовляв той може повпливати на путіна:

– Позиция путіна – однозначно "ні", – перериває Богуслаєва Кононенко.

– Якщо путін кінчить, потім націоналісти нас кінчать, бл***.

– Він не кінчить, він закінчить. Ну добре, – каже Кононенко.

– Дай Бог! – відповідає Богуслаєв.

"Народ же чекав визволителів, а прийшли, бл***, окупанти"

У березні Богуслаєв скаржився своїм російським контактам на те, що військові армії рф мародерять його сільгоспобладнання та зерно з підприємства "Айленд" на Херсонщині.

– Зайшли хлопці ваші. Грабіж страшний, бл***. Навіть я не думав, що таке буде, – сказав Богуслаєв.

– Наші не можуть грабувати, – відповів йому Сітнов.

– Я вам кажу, в мене взяли. Я не кажу по країні – у мене. В Херсонській обл., Херсон, у мене Новотроїцький район, моє господарство "Айленд"… Заїхали в формі, два "Урали", завантажили сільгоспобладнання, два генератори, взяли мою вантажну машину, завантажили її та поїхали.

В іншій розмові він скаржиться, що зерно крадуть у нього вже й у Бердянську з причалу. Позабирали компʼютери, хліб з елеваторів, на що отримує фразу "війна є війна":

"Треба шепнути, сказати, що припиніть, бл***, щоб по армії пройшли чутки, що так не можна вчиняти. Народ обурюється. Народ же чекав визволителів, а прийшли, бл***, окупанти", — каже Богуслаєв.

Про схему поставок у рф під час війни

Не зважаючи на всі збитки Богуслаєв і далі досить недалекоглядно постачає росіянам запчастини до "МіГів" (ними ж росіяни та обстрілюють Україну).

У серпні 2022 року Богуслаєв обговорював план для схеми постачання двигунів у рф через Китай. Китайська компанія – це, ймовірно, China Taly Aviation Technologies (CTAT) Corp., якій у квітні 2022-го року "Мотор Січ" відправляла запчастини для ремонту двигунів. І ця компанія з Китаю давно співпрацює з "Ростєхом".

Схема поставок у рф під час війни

"Схема робоча, так. Вони, коротше, через китайців. Китайцям – юані, китайці – нам. Але одразу скажу, що вони розрахувались, десь близько 9 мільйонів", — пояснює співрозмовник.

Після 24 лютого Богуслаєв волів приховати свій інтерес до російського ринку. Так, він обговорював проблему постачання українських двигунів (так званої "9-ки"). Богуслаєв наполягав на зміні маркування змінити — щоб не було напису "Мотор Січ".

Як повідомляв "Телеграф", раніше СБУ вже публікувала першу частину аудіозаписів телефонних розмов Богуслаєва, які підтверджують його співробітництво з ворогом.