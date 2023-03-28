Рятував окупантів: СБУ розкрила новий злочин директора "Мотор Січі"

Богуслаєву додатково повідомили про підозру

Працівники Служби безпеки України встановили, що затриманий президент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв у квітні минулого року блокував постачання бойового вертольота для Головного управління розвідки нашої країни.

Так, сьогодні, 28 березня, у пресслужбі СБУ повідомили про викриття нових фактів злочинної діяльності підозрюваного у роботі на агресора президента підприємства. Під час слідства було встановлено, що він причетний до перешкоджання законній діяльності Сил оборони на користь окупантів.

Зазначається, що у квітні 2022 року Богуслаєв отримав замовлення від представників ГУР МО щодо відплатної передачі відомству вертольота Мі-2 для виконання бойових завдань. Однак замість виконання державного замовлення він навмисно заблокував його. Для цього президент "Мотор Січі" розпорядився, щоб його підлеглі розібрали гелікоптер на деталі та приховали експлуатаційну документацію на нього.

Своєю чергою працівники заводу, виконуючи розпорядження начальства, зняли лопаті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу несучого гвинта.

За цим фактом Богуслаєву додатково повідомили про підозру. На сьогодні триває досудове розслідування та встановлюються всі обставини злочину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що В’ячеслава Богуслаєва було затримано в жовтні 2022 року. Президента "Мотор Січі" підозрюють у роботі на країну-агресора. У лютому цього року СБУ повідомила, що він фінансував терористичну організацію "ДНР". У ході обшуків у Богуслаєва знайшли також десятки медалей та нагород від представників військово-політичного керівництва рф.