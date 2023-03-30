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Нарешті взялись за Монтян: одіозну адвокатку судитимуть за підтримку росії

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
Монтян Тетяна - фото від Генпрокуратури Новина оновлена 30 березня 2023, 13:55
Монтян Тетяна - фото від Генпрокуратури. Фото СБУ

Адвокатку судитимуть за публічні заклики до захоплення державної влади

Українську адвокатку притягнуть до суду через систематичну публічну підтримку країни-агресора. Варто зазначити, що, вже звично, імені відомство не називає, однак, судячи з фото та опису точно зрозуміло, що це одіозна блогерка Тетяна Монтян. Раніше саме їй Служба безпеки України заочно оголосила їй про підозру.

Адвокатка тетяна монтян отримала повідомлення про підозру
тетяна монтян

Про це у четвер, 30 березня, повідомили у пресцентрі Офісу Генпрокурора, зазначивши, що вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно зрадниці.

Що інкримінують

  • публічні заклики до зміни та повалення чинної української влади,
  • повалення конституційного ладу в державі,
  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
  • колабораційну діяльність,
  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії з боку росії тощо.

У рамках слідства було встановлено, що з березня 2022 року Монтян систематично публічно висловлювалася на підтримку дій країни-агресора та критикувала політичну ситуацію в Україні. Ба більше, вона відкрито закликала суспільно до насильницького повалення чинної влади і конституційного ладу в країні.

Блогерка неодноразово виступала на російських телеканалах, обговорюючи "необхідні" зміни меж українського держкордону, а також підтримувала російську армію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, відома своїми проросійськими поглядами одіозна правознавиця Тетяна Монтян прокоментувала рішення США щодо евакуації дипломатів, порівнявши кремль з "Талібаном".

Теги:
#Генпрокуратура #Тетяна Монтян #Обвинувальний акт #зрадники