Нарешті взялись за Монтян: одіозну адвокатку судитимуть за підтримку росії

Адвокатку судитимуть за публічні заклики до захоплення державної влади

Українську адвокатку притягнуть до суду через систематичну публічну підтримку країни-агресора. Варто зазначити, що, вже звично, імені відомство не називає, однак, судячи з фото та опису точно зрозуміло, що це одіозна блогерка Тетяна Монтян. Раніше саме їй Служба безпеки України заочно оголосила їй про підозру.

тетяна монтян

Про це у четвер, 30 березня, повідомили у пресцентрі Офісу Генпрокурора, зазначивши, що вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно зрадниці.

Що інкримінують

публічні заклики до зміни та повалення чинної української влади,

повалення конституційного ладу в державі,

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

колабораційну діяльність,

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії з боку росії тощо.

У рамках слідства було встановлено, що з березня 2022 року Монтян систематично публічно висловлювалася на підтримку дій країни-агресора та критикувала політичну ситуацію в Україні. Ба більше, вона відкрито закликала суспільно до насильницького повалення чинної влади і конституційного ладу в країні.

Блогерка неодноразово виступала на російських телеканалах, обговорюючи "необхідні" зміни меж українського держкордону, а також підтримувала російську армію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, відома своїми проросійськими поглядами одіозна правознавиця Тетяна Монтян прокоментувала рішення США щодо евакуації дипломатів, порівнявши кремль з "Талібаном".