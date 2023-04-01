СБУ взялася за "Пашу Мерседеса", під Лаврою знову натовп. Що відбувається (оновлюється)

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У суботу, 1 квітня, УПЦ МП продовжує залишатися на території Києво-Печерської Лаври, хоча мали залишити територію державного заповідника до 29 березня. Сьогодні вранці СБУ проводила обшуки у митрополита Павла та на території лаври. Самому Павлу СБУ вручила підозру за 2-ма статтями, одна з них стосується розпалювання міжрелігійної ворожнечі (ст. 161 ККУ). Митрополита викликали на допит о 12:00, у його будинку проводять обшуки.

Павло Лебідь може опинитися під домашнім арештом. Але офіційного підтвердження поки не було.

Кореспондент "Телеграфу" з самого ранку перебуває на місці подій, розповідаємо, що відбувається на території Лаври зараз:

12:47 — Фото від СБУ з обшуків вдома у митрополита Павла, як це було:

Вдома у митрополита Павла, все по-багатому, повно золота та блиску

Серед знахідок - двохголова курка з гербу росії

Обшук у Павла

Обшук СБУ у митрополита Павла

На стіні вдома у Павла висить портрет з бурштину, де він - весь у золоті

Обшук СБУ вдома у митрополита Павла

12:40 — Майже 250 клірикам рпц заборонено в’їзд в Україну. Запроваджено санкції стосовно 17 функціонерів УПЦ. Припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ.

12:36 — З'явилося пояснення від СБУ.

Про підозру Паші "Мерседесу":

Лебідь у виступах ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і т.д. Це підтвердила судово-лінгвістична експертиза .

. Повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань).

ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань). та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

"Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу! СБУ системно блокує усі спроби російських спецслужб, котрі прагнуть використовувати своїх агентів для нанесення шкоди інтересам та безпеці України", – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

12:27 — Соцмережі жартують про плоди, які принесла віра митрополитові Павлу:

12:05 — Митрополит Павло, як видно, поважає люксові бренди. Він засвітився у досить дорогому шарфі Louis Vuitton та розмовляє по телефону iPhone.

11:40 — На території Лаври зібралися люди: один натовп скандує "Геть Московію" та "Дякуємо СБУ", парафіяни УПЦ МП навпроти тримають ікони та скандують "Ганьба".

11:27 — Показуємо, що відбувається у Лаврі.

Ситуація в Лаврі у суботу, 1 квітня

Митрополит Павло у супроводі СБУ залишає лавру

На службі була присутня і СБУ

Віряни носять ікони територією

Парафіяни УПМ МП

Митрополит Павло у своєму "Мерседесі"

"Телеграф" також розповідав, як розгортаються події на території Києво-Печерської лаври суботнім ранком. На подвір'ї було помічено чимало працівників поліції та СБУ, також у деяких приміщеннях проводилися обшуки. На нашому сайті можна знайти ексклюзивний фоторепортаж.