Роспропаганда пробила нове дно: показала "футбол" кістками з Лаври (відео)

На відео нічого не вказує на те, що це справді мощі та справді українські військовослужбовці

У росії не змогли обійти тему з виселенням УПЦ МП із Києво-Печерської лаври та видали чергову смішну заяву. Рупор кремля ольга скабеєва показала відео, на якому нібито співробітники СБУ грають у настільний футбол нібито мощами святих. А за інформацією пропагандистських пабліків, грали у футбол "мощами святих" співробітники зовсім іншої структури — ЗСУ.

В ефірі РосТВ вона заявила, що до русофобії та гоніння на православ’я додався "фірмовий сатанізм". Де саме було знято це відео та ким опубліковано залишається загадкою.

На кадрах видно, як хтось грає у настільний футбол. Ніщо не вказує на те, що це справді співробітники СБУ, окрім рахунку "СБУ-5, Русня-0". До пластмасових гравців примотано щось скотчем, як стверджує сама скабеєва — це є мощі святих.

Про це сказано і в описі відео, яке, до речі, написано помилково. Замість "матч виходить божественним" на відео написано "видається" або "видасться" божественним. Також із двох мов складається фраза "мощіный футбол". Незнання державної мови співробітниками СБУ викликає сумніви у справжності відео та наштовхує на думку, що це черговий фейк російської пропаганди, спрямований на малограмотного глядача.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що правоохоронці не були помічені у крадіжках із Лаври, на відміну від самих ченців УПЦ. Напередодні виселення вони почали здирати зі стін ікони та виносити інші меблі.