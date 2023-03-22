"Бойові комарі та постріл Порошенка": хто звалив з ніг російського експерта в ефірі у Соловйова (відеомеми)

Користувачі мережі зробили багато відеомемів із падінням Карнєєва

Напередодні в ефірі пропагандиста володимира соловйова стало погано одному з експертів. Чоловік зомлів і впав на підлогу студії. Це був економіст Андрій Карнєєв, якому навіть викликали лікаря, відклавши розмови про "змову Заходу та США проти росії".

Мережа відреагувала на ситуацію свіжими жартами. Падіння Карнєєва показують під музику гуртів "Nirvana" чи "Disturbed", стріляють по ньому з рушниці, зокрема Петро Порошенко, а також порівнюють звук падіння зі звуком заставки "Netflix".

Громадська діячка Меланія Подоляк зазначила, що хотіла б зібрати колекцію таких падінь росіян під пісню гурту "Nirvana". До відео з падаючим економістом вона додала падіння огорожі на тіло російського нациста Єгора Просвіріна, який випав голий із вікна понад рік тому.

Нагадаємо, що "Телеграф" раніше повідомляв про депутата Держдуми рф, який закликав захопити Туреччину. На його думку, доки країна оговтується від наслідків катастрофічного землетрусу, росія має завдати удару.

Раніше під час засідання ОБСЄ представник Латвії послав делегацію росіян матом. Це обурило представників рф, які навіть намагалися видерти з його рук прапор України.