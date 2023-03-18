"Горілку перестали очищати?": російського депутата висміяли за заклик захопити Туреччину (відео)

Російський депутат заявив, що радий кризі в Туреччині та росія може ним скористатися, щоб зруйнувати країну

Після заяв російської пропагандистки про те, що потрібно "шарахнути по Грузії", її колега взявся за Туреччину. Депутат держдуми Семен Багдасаров заявив, що росія має повернути собі Константинополь (нинішній Стамбул).

Про це він заявив в ефірі програми топ-пропагандиста кремля володимира соловйова, а відео опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Російський депутат радіє кризі в Туреччині після смертельних землетрусів і впевнений, що такий шанс упускати не можна.

Багдасаров заявив, що росія має скористатися важким становищем Туреччини та вигнати її із Середньої Азії та Південного Кавказу, що розколе вплив країни в Україні. Це потрібно для того, щоб росія отримала контроль над протоками. Російський депутат упевнений, що Константинополь (нинішній Стамбул) – це "споконвічно російські землі".

"Піднімемо певні сили в Туреччині і повернемо до складу нашої держави те, що історично належить нам — Константинополь. Над храмом Святої Софії спорудимо хрест і покажемо фрески, які вже заховані від людей. І музику, молитву арамейською мовою, можна російською. Давайте скористаємося кризою, слава богу криза. Вона має закінчитися крахом і приєднанням до нас наших територій", — заявив депутат держдуми росії.

Антон Геращенко назвав Багдасаров дурнем і нагадав, що в росії існує думка про те, що давня італійська цивілізація етруски – це росіяни.

"Психічних захворювань немає. Просто дурень. До речі, на росії існує міф, що древні жителі Італії етруски — це росіяни. Цікаво, чи буде це підставою для "повернення" Апеннінського півострова в "рідну гавань" російської федерації", — поцікавився радник глави МВД.

У мережі не здивувалися черговому історичному нападу представника росії та запропонували перекласти це відео турецькою мовою.

Такі відео потрібно перекладати турецькою мовою і завантажувати в популярні турецькі паблики, рф робить все, щоб себе ще більше ізолювати, тут головне, щоб це ставало публічно.

Як би це показати на всіх каналах турецького ТБ?

Рашисти в Анталії влітку петицію меру писали, щоб у мечетях тихіше молитви співали - їм заважає.

Ага. Проти турецького флоту, маючи десяток радянських корит у Чорному морі. Я на це подивився б.

Походу столичну (горілку — ред.) у рашці перестали очищати! А ви кажете, санкції не працюють.

Сх**алі Царгород російським був? Коли? Ек понесло православним проносом на кучківських болотах. Ак кулачком мохало хвацько. І тварина яка, у момент трагедії Туреччини, воно закликає до анексії територій.

Треба шото робити з перебоями галоперидолу у цій богадільні, кількість наполеонів на один квадратний метр явно перевищує санітарні норми.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії зробили нахабну заяву щодо збитого безпілотника США. Представники країни-агресора заявили, що піднімуть уламки американського дрону, який доводить участь США у війні в Україні.