"Водку перестали очищать?": российского депутата высмеяли за призыв захватить Турцию (видео)

Российский депутат заявил, что рад кризису в Турции и россия может им воспользоваться, чтобы разрушить страну

После заявлений российской пропагандистки о том, что нужно "шарахнуть по Грузии", ее коллега взялся за Турцию. Депутат госдумы Семен Багдасаров заявил, что россия должна вернуть себе Константинополь (нынешний Стамбул).

Об этом он заявил в эфире программы топ-пропагандиста кремля владимира соловьева, а видео опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Российский депутат радуется кризису в Турции после смертельных землетрясений и уверен, что такой шанс упускать нельзя.

Багдасаров заявил, что россия должна воспользоваться тяжелым положением Турции и изгнать ее из Средней Азии и Южного Кавказа, что расколет влияние страны в Украине. Это нужно для того, чтобы росия получила контроль над проливами. Российский депутат уверен, что Константинополь (нынешний Стамбул) — это "исконно русские земли".

"Поднимем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам — Константинополь. Над храмом Святой Софии воздвигнем крест и покажем фрески, которые уже спрятаны от людей. И музыку, молитву на арамейском языке, можно на русском. Давайте воспользуемся кризисом, слава богу кризис. Он должен закончиться крахом и присоединением к нам наших территорий", — заявил депутат госдумы россии.

Антон Геращенко назвал Багдасаров дураком и напомнил, что в россии бытует мнение о том, что древняя итальянская цивилизация этруски — это россияне.

"Психических заболеваний нет. Просто дурак. Кстати, на россии бытует миф, что древние жители Италии этруски — это русские. Интересно, будет ли это основанием для "возвращения" Апеннинского полуострова в "родную гавань" российской федерации", — поинтересовался советник главы МВД.

В сети не удивились очередному историческому припадку представителя россии и предложили перевести это видео на турецкий язык.

Такие видео нужно переводить на турецкий язык и загружать в популярные турецкие паблики, рф делает все чтобы себя еще больше изолировать, здесь главное, чтобы это становилось публично.

Как бы это показать по всем каналам турецкого ТВ?

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Ага. Против турецкого флота, имея десяток советских корыт в Черном море. Я бы на это посмотрел.

Походу столичную (водку — ред.) в рашке перестали очищать! А вы говорите санкции не работают.

Сх**али Царьград русским был? Когда?! Эк понесло православным поносом на кучковских болотах. Ажно кулачком мохало лихо. И тварь какая, в момент трагедии Турции оно призывает к аннексии территорий.

Надо шото делать с перебоями галоперидола в этой богадельне, количество наполеонов на один квадратный метр явно превышает санитарные нормы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии сделали наглое заявление насчет сбитого беспилотника США. Представители страны-агрессора заявили, что поднимут обломки американского дрона, который доказывает участие США в войне в Украине.