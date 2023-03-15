У путина сделали наглое заявление насчет сбитого беспилотника США

В россии заявили, что у них есть все возможности поднять обломки американского беспилотника со дна Черного моря, хотя в США сообщили, что сделать это сложно

В россии заявили, что сбитый над Черным морем американский беспилотник подтверждает тот факт, что США якобы участвуют в войне в Украине. Секретарь Совбеза рф николай патрушев заявил, что оккупанты намерены поднять со дня моря обломки БПЛА, но для какой цели — неизвестно.

Об этом сообщают российские СМИ. Россияне заявили, что у них есть необходимые технические возможности, чтобы поднять обломки дрона.

Патрушев также заявил, что в ответ на американский беспилотник над Черным морем россия "должна отстоять свой суверенитет". Что касается технических возможностей для поднятия обломков со дня моря, то директор Службы внешней разведки сергей нарышкин заявил, что они у россии есть. Хотя в США заявили, что не смогли получить обломки своего беспилотника и поставили под сомнение такую операцию в принципе.

"Я не уверен, что мы сможем достать его. Я имею в виду место, где он упал в Черном море, на очень, очень большую глубину. Мы все еще оцениваем, можно ли предпринять какие-либо усилия", — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин призвал россию быть "профессиональной" и подчеркнул, что США продолжат летать над акваторией Черного моря. Об этом он заявил перед началом встречи "Рамштайн".

"Этот опасный эпизод является частью модели агрессивных, рискованных и опасных действий в международном воздушном пространстве… Так что не ошибайтесь, Соединенные Штаты будут продолжать совершать полеты и работать там, где это разрешено международным правом. И россия обязана действовать безопасно и профессионально", – подчеркнул министр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США показали видео атаки российских самолетов на американский БПЛА. На одном из отрезков видеомодели заметно, что один из Су-27 успел задеть винт беспилотника.