В США сделали неожиданное признание насчет сбитого россией беспилотника

В Белом доме выражают сомнения относительно того, удастся ли получить обломки дрона

Соединенные Штаты Америки пока не смогли получить обломки беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper, который в небе над Черным морем атаковали российские самолеты. Это крайне непростой процесс и есть вероятность, что сделать это и вовсе не получится.

Об этом сегодня, 15 марта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

По его словам, достать обломки сбитого россией американского боевого беспилотника вряд ли удастся.

"Я не уверен, что мы сможем достать его. Я имею в виду место, где он упал в Черном море, на очень, очень большую глубину. Мы все еще оцениваем, можно ли предпринять какие-либо усилия", — сказал Кирби.

Отметим, что вечером 14 марта над акваторией Черного российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 Reaper, после чего дрон потерял управление и затонул. Инцидент случился примерно в 120 км от временно оккупированного Крыма.

По данным газеты The New York Times, пилоты российского Су-27 могли сбрасывать топливо на дрон, чтобы повредить его камеры. Стоит добавить, что этот беспилотник имеет возможность фиксировать отдельные данные по расположению отдельных тех или иных объектов на полуострове.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США показали на видео, как выглядела атака на боевой американский беспилотник. В то же время Джон Кирби заявил, что Штаты пытаются сделать все возможное, чтобы никто не добрался до обломков сбитого БПЛА раньше них.