Прицельный и быстрый: какие преимущества имеет БПЛА MQ-9 Reaper, атакованный рф над Черным морем (видео)

Несмотря на наличие значительных "плюсов" относительно комплектации, техника намного дешевле других аналогов.

У российской наглости нет предела — беспрецедентная атака российских самолетов на американский беспилотник MQ-9 Reaper в акватории Черного моря всколыхнула мировое сообщество накануне вечером. И хотя инцидент с дронов доказывает, что любую технику можно повредить, этот вид дронов является одним из лучших среди себе подобных.

Как сообщают "Факты", MQ-9 в целом относят к БПЛА тяжелого класса, и главное их отличие заключается в дальнобойности — они могут поразить цель, находясь в 10 км от нее. Далее расскажем о еще нескольких важных преимуществах этого оружия.

Краткая характеристика

Беспилотник MQ-9 Reaper является одновременно и разведывательным, и ударным дроном. Несмотря на то, что ранее одна единица этой техники обходилась около 10,5 млн долларов, БПЛА считается весьма дешевым по сравнению с другими. Первый свой полет MQ-9 совершил в 2001 году, и с тех пор находится на вооружении не менее 8 стран. Среди них США, Великобритания, Индия и другие. Отметим, что название Reaper с английского переводится как "жнец". Это отсылка к мифологии, где жнецом называют вымышленное существо, приходившее за душами людей, которые должны погибнуть.

Основные преимущества

MQ-9 Reaper очень вынослив и может находиться в эксплуатации достаточно долгое время. В автономном режиме техника способна работать от 16 до 20 часов. Благодаря особенностям управления, его операторы защищены от любых травм, а также имеют возможность работать посменно, если БПЛА совершает длительный полет.

Больше всего дальность, которую способен преодолеть подобный дрон, поражает — до 5920 км. При этом высота, на которую максимально поднимался беспилотник, тоже немаленькая – 15 км.

К другим преимуществам также относятся:

повышенная система шифрования радиосигналов;

наличие лазерного дальномера-указателя;

особый радар, сделанный с фазированной решеткой. Это позволяет наводить и корректировать полет авиабомб. Также имеется датчик движения;

система наведения аппарата на цель AN/AAS-52. Важный момент — она оборудована камерами, работающими не только в обычном, но и в инфракрасном диапазоне.

Один MQ-9 Reaper способен поднять до 1700 кг. Сама же "птичка" тоже не совсем легкая — 2223 кг без груза. Максимальный вес "Жнеца" может достигать 4760 кг. Размах крыла беспилотника — 20 метров. Все эти характеристики указывают на значительные возможности дрона. Подкрепляются они еще и тем, что крейсерская скорость этого аппарата — 160 км/ч. Максимально же возможная — 400 км/ч.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что американские военные, управлявшие MQ-9 Reaper, были ошеломлены тем, что произошло во время столкновения БПЛА с российскими самолетами.