Видео будет: США покажут, как российский самолет сбил их беспилотник над Черным морем

В США идут работы по рассекречиванию данных

В США идут работы над предоставлением видеодоказательств того, что их дрон MQ-9 Reaper над Черным морем сбил российский самолет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга во вторник рассказал спикер оборонного ведомства США Патрик Райдер.

"Сейчас мы осуществляем процесс рассекречивания и будем сообщать об актуальной информации о визуальных данных об этом инциденте", — сказал он, отвечая на вопрос о том, обнародует ли Пентагон видео инцидента.

Он не стал говорить о том, будут ли США пытаться забрать то, что осталось от дрона после крушения, однако уточнил, что россиянам пока не удалось получить доступ к обломкам.

Райдер добавил, что у Пентагона также есть доказательства того, что российский Су-27 после столкновения получил повреждения, однако смог после этого вернуться на авиабазу.

Как сообщалось ранее, в США ранее заявили, что два российские истребителя кружили вокруг дрона и сбрасывали на него топливо, в конечном итоге один из них "ударил по винту" из-за чего БПЛА потерпел крушение.

В россии после этого заявили, что дрон якобы потерял управление из-за резкого маневра, а сами самолеты к нему не приближались.