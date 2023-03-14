Российского посла вызвали в Госдеп: США требуют срочного контакта с Кремлем из-за сбитого дрона

Российский посол прибудет в Госдеп США, где ему выскажут решительное недовольство касательно действий россии

В Государственном Департаменте США заявили, что требуют срочного контакта с россией из-за инцидента со сбитым над Черным морем американским БПЛА MQ-9 Reaper. Посол россии в США также вызван в Госдеп для объяснений.

Об этом сообщила журналистка The Baily Beast Шенон Варва в Twitter. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что Госдепартамент намерен связаться с российскими официальными лицами в ближайшее время и выразить им свою озабоченность по поводу инцидента с беспилотником, передает CNN.

Известно, что 14 марта над акваторией Черного моря два российский истребителя Су-27 повредили американский БПЛА MQ-9. Дрон потерял управление и было принято решение командованием армии США в Европе сбить его над нейтральными водами.

Джо Байдена проинформировали о случившемся, а также вызвали посла россии в США Анатолия Антонова в Госдеп для официальных объяснений.

"Государственный департамент вызовет российского посла в департамент, чтобы выразить "решительные возражения" по поведению россии, заявил в ходе телефонного разговора пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. Процесс вызова продолжается/ожидается, что произойдет сегодня днем", — написала Шенон Варва.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США нашли способы, как еще наказать российских олигархов. Под санкции Америки попадут не только сами миллионеры, но и те, кто помогает им обходить санкции и запреты.