Російського посла викликали до Держдепу: США вимагають термінового контакту з Кремлем через збитий дрон

Російський посол прибуде до Держдепу США, де йому висловлять рішуче невдоволення щодо дій росії

У Державному Департаменті США заявили, що вимагають термінового контакту з росією через інцидент із збитим над Чорним морем американським БПЛА MQ-9 Reaper. Посол росії в США також викликаний до Держдепу для пояснень.

Про це повідомила журналістка The Baily Beast Шенон Варва у Twitter. Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі зазначив, що Держдепартамент має намір зв’язатися з російськими офіційними особами найближчим часом і висловити своє занепокоєння з приводу інциденту з безпілотником, передає CNN.

Відомо, що 14 березня над акваторією Чорного моря два російські винищувачі Су-27 пошкодили американський БПЛА MQ-9. Дрон втратив управління і було ухвалено рішення командуванням армії США в Європі збити його над нейтральними водами.

Джо Байдена поінформували про те, що сталося, а також викликали посла росії в США Анатолія Антонова до Держдепу для офіційних пояснень.

"Державний департамент викличе російського посла до департаменту, щоб висловити "рішучі заперечення" щодо поведінки росії, заявив у ході телефонної розмови прес-секретар Держдепу Нед Прайс. Процес виклику триває/очікується, що відбудеться сьогодні вдень", — написала Шенон Варва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США знайшли способи, як ще покарати російських олігархів. Під санкції Америки потраплять не лише самі мільйонери, а й ті, хто допомагає їм оминати санкції та заборони.