У США взялися за нові способи покарання російських олігархів

У США мають намір удосконалити закони, щоб росіяни не могли володіти майном у США, навіть реєструючи його на підставних осіб

США продовжують свій тиск на російську економіку та олігархів, щоб перешкоджати веденню війни в Україні. Зокрема, було створено спеціальну групу KleptoCapture, яка контролює дотримання економічних обмежень, накладених на росію.

Про це пише Associated Press. За словами голови урядової групи KleptoCapture Ендрю Адамса, насамперед вони приділяють увагу тим, хто допомагає росії обходити накладені санкції.

Чиновники США, особливо Мін’юст та Мінфін, зосередили свої зусилля на законній ліквідації власності російських олігархів, посиленні санкцій проти тих, хто допомагає росії обходити обмеження та ліквідації обхідних шляхів у законодавстві, які дають можливість олігархам використовувати підставні компанії для махінацій.

На сьогоднішній день завдяки санкціям по всьому світу вдалося заблокувати чи заморозити російські активи на 58 мільярдів доларів. Серед них:

дві яхти вартістю 300 мільйонів доларів кожна у Сан-Дієго та на Фіджі;

шість об’єктів у Нью-Йорку та Флориді вартістю 75 мільйонів доларів, якими володіє підсанкційний олігарх Віктор Вексельберг.

Крім того, в Америці намагаються покарати партнерів та менеджерів олігархів. Щодо Вексельберга, то у його справі федеральний суд Нью-Йорка висунув звинувачення на адресу Володимира Воронченка. Чоловік допомагав Вексельбергу зберегти майно в обхід санкцій. У лютому його звинуватили в тому, що він вступив у змову з метою "порушення та ухилення від санкцій США". Група KleptoCapture координувала цю справу.

Російський олігарх Віктор Вексельберг

Дослідження, яке було проведено у лютому 2023 року, показало, що обмеження та арешт майна кількох ключових менеджерів капіталу завдасть росії набагато більше шкоди, ніж санкції проти олігархів окремо.

Вводять не лише санкції, а й ліквідують майно

Ще один удар від США по російській економіці – це спроби ліквідувати яхти, нерухомість та іншу власність російських мільйонерів чи Кремля. Вартість майна буде переведена у грошовий еквівалент та направлена на користь України. Водночас Ендрю Адамс зазначив, що конфіскувати майно без законних підстав не будуть — США мають намір діяти за принципом верховенства права.

Також він додав, що група KleptoCapture вже досягла певного успіху. Отримано дозвіл на передачу деяких конфіскованих коштів Державному департаменту США. Йдеться, як раніше повідомляли в Мінфіні США, про заарештовані кошти у розмірі 5,4 мільйона доларів. Гроші будуть направлені Україні як іноземна допомога.

Водночас влада США має намір удосконалити правила використання ринку нерухомості США, включаючи вимогу щодо розкриття справжніх власників нерухомості. Це допоможе уникнути лазівок, які допомагають російським олігархам ухилятися від санкцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Вірменія назвала санкції проти росії "несправедливими". Влада країни пообіцяла, що підтримуватиме росію і Білорусь у міжнародному спорті.