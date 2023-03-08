Суд ЄС скасував санкції проти матері пригожина

Позов до суду пригожина подала самостійно

Європейський суд прийняв рішення анулювати санкційні обмеження, що були впроваджені проти художниці віолетти пригожиної. Жінка є матір'ю засновника російської приватної військової компанії "Вагнера" євгена пригожина, найманці котрого залучені до війни в Україні.

Про це у середу, 8 березня, повідомили на офіційному сайті Європейського суду, зазначивши, що рестрикції були введені на підставі виключно принципу спорідненості.

"Суд ухвалив задовольнити позов пані пригожиної до Ради ЄС та анулювати рішення Ради ЄС від 23 лютого 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Також в ухвалі суду вказано, що віолета пригожина з 2017 року не є власницею компанії Concord Management and Consulting, однак має в цій фірму свої акції. Водночас зазначається, що Рада Євросоюзу, на думку Європейського відомства, так і не змогла довести, що жінка на момент ухвалення оскаржуваного рішення володіла іншими активами, що пов'язані з її сином-бізнесменом.

Варто додати, що Рада ЄС у лютому 2022 року включила віолетту пригожину до санкційного списку осіб через те, що вона є власницею ТОВ Concord Management and Consulting, яке належить до групи компаній Concord, заснованої і керованої до 2019 року її сином. Вона також є власницею інших підприємств, пов'язаних з її сином.

На думку Ради, таким чином, вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна впровадила низку санкційних обмежень по ряду громадян, які причетні до одіозної приватної військової компанії "Вагнер". Серед осіб, які потрапили у санкційний список і дочки засновника ПВК євгена пригожина — поліна та вероніка.