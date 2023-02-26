За захоплення Соледару: вагнерівці отримали санкції ЄС через Україну і не тільки

Санкції проти ПВК "Вагнер" у ЄС вводять з 2021 року — перелік підсанкційних розширили

Європейський союз ввів нові санкції проти 11 фізичних та 7 юридичних осіб пов’язаних з ПВК "Вагнер". Основна частина з них покарані за злочини, скоєні на Африканському континенті.

Про це стало відомо з сайту Ради ЄС. Вісім фізичних і сім юридичних осіб вважаються відповідальними або причетними до вагомих порушень прав людини в ЦАР та Судані. Ще одна особа — відповідальною за дії, що погрожують миру в Малі. Дві фізособи — за їхні дії в Україні.

Це два командири угрупувань у ПВК "Вагнер", які активно брали участь в захопленні Соледара, голова малійських вагнерівців, високопоставлені члени угрупування в ЦАР. Серед компаній ті, які грали роль у злочинній торгівлі золотом та алмазами, насильно награбованих у місцевих торговців. Також у перелік потрапили пропагандисти варгнерівців та росії в Африці.

Всім підсанкційним заморожено активи, громадянам та компанія з ЄС забороняється надавати їм гроші. Також фізособам заборонено в’їжджати чи проїжджати по території ЄС. Ці міри доповнили ті, що були прийняті в грудні 2021 року, які включали санкції і проти ПВК в цілому. ЄС вкотре висловлює стурбованість тортурами, позасудовими стратами, вбивствами, що скоюють вагнерівці.

Раніше "Телеграф" розповідав про інтереси вагнерівців у Африці. Іде боротьба за вплив на континенті між державами. росію цікавлять зв’язки, частково втрачені при розпаді СРСР. Цікавлять росіян ЦАР, Судан та Малі.