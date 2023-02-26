За захват Соледара: вагнеровцы получили санкции ЕС из-за Украины и не только

Санкции против ЧВК "Вагнер" в ЕС вводят с 2021 года — перечень подсанкционных расширили

Европейский союз ввел новые санкции против 11 физических и 7 юридических лиц, связанных с ЧВК"Вагнер". Основная часть из них наказана за преступления, совершенные на Африканском континенте.

Об этом стало известно на сайте Совета ЕС. Восемь физических и семь юридических лиц считаются ответственными или причастными к весомым нарушениям прав человека в ЦАР и Судане. Еще один человек — ответственным за действия, угрожающие миру в Мали. Два физлица — за их действия в Украине.

Это два командира группировок в ППК "Вагнер", активно участвовавших в захвате Соледара, глава малийских вагнеровцев, высокопоставленные члены группировки в ЦАР. Среди компаний — игравшие роль в преступной торговле золотом и алмазами, насильственно отобранных у местных торговцев. Также в список попали пропагандисты варгнеровцев и россии в Африке.

Всем подсанкционным заморожены активы, гражданам и компаниям из ЕС запрещается предоставлять им деньги. Также физлицам запрещено въезжать или проезжать по территории ЕС. Эти меры дополнили принятые в декабре 2021 года, которые включали санкции и против ЧВК в целом. ЕС в очередной раз выражает обеспокоенность пытками, внесудебными казнями, убийствами, совершенными вагнеровцами.

Ранее "Телеграф" рассказывал об интересах вагнеровцев в Африке. Идет борьба за влияние на континенте между государствами. Россию интересуют связи, частично утраченные при распаде СССР. Интересуют россиян ЦАР, Судан и Мали.