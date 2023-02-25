Человеком так и не стал? Сбежавший в Норвегию "вагнеровец" совершил новое преступление

Интересно, пересмотрит ли норвежское правительство решение о предоставлении политического убежища

В Норвегии за пьяную драку был задержан бывший боец ПВК "Вагнер" Андрей Медведев. Как известно, в начале 2023 года этот 26-летний наемник незаконно пересек российско-норвежскую границу, после чего попросил о политическом убежище. Несмотря на то, что он заявлял о желании измениться и честно рассказывал об ужасах пребывания среди "вагнеровцев", некоторые привычки остались неизменными. Теперь же Медведев пытается вместе с адвокатом доказать свою невиновность относительно начатой драки.

Детальнее об этом сообщает издание "Медуза". Известно, что инцидент произошел вблизи одного из баров, где у бывшего наемника внезапно завязался конфликт с неизвестным мужчиной. В конце концов, словесная стычка переросла в физическую — благодаря значительному количеству потребленного алкоголя.

Интересно, что потасовка не сразу утихла даже после приезда полицейских. Более того: одному из копов тоже досталось от Андрея Медведева — он ударил его ногой.

Андрей Медведев

Мужчине объявили о подозрении сразу по трем статьям, суд назначен на 25 апреля. До этого времени экс-"вагнеровцу" разрешено находиться на свободе.

Отмечается, что сейчас Медведев вместе с адвокатом пытаются доказать, что виновником потасовки был кто-то другой. Своей же вины россиянин признавать не собирается. По словам его защитника, драка произошла из-за "недоразумения после употребления алкоголя", а его подзащитный не имел достаточного понимания в ситуации, когда на место прибыла полиция.

Напомним, что Медведев убеждает, что в свои 26 успел побывать одним из командиров подразделений ППК "Вагнер". Более того, якобы именно под его руководством служил казненный на камеру Евгений Нужин. Напомним, мужчину показательно убили кувалдой за то, что он перешел на сторону Украины.

"Телеграф" также рассказывал, о каких других ужасах поведения "вагнеровцев" поведал миру Андрей Медведев.