Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что россия пытается вернуть позиции на Африканском континенте, которые были утрачены после распада СССР

Россияне активно обхаживают Африку. Их министр иностранных дел Лавров вояжирует даже по маленьким государствам континента. В ход пущена и ЧВК "Вагнер", при помощи которой, как сообщает Financial Times, россияне пытаются создать в Африке "пояс переворотов", чтобы усилить свое влияние и потеснить Запад. Под прицелом Центральноафриканская республика, Судан, Мали.

Если говорить о российской экспансии в Африку, следует обратить внимание, что осуществляется она, действительно, прежде всего, силами "вагнеровцев". Той самой частной военной компании, которая всегда может сделать вид, что не имеет никакого отношения к рф, к российской власти.

Это понятная тактика. После распада СССР, после 1991 года, позиции россии (назвавшей себя правопреемницей Советского Союза) просто обвалились на Африканском континенте. И сейчас рф пытается вернуть их, хотя бы частично. В том числе, протискиваясь в страны Африки, где имелось серьезное французское влияние. Вытесняя оттуда Францию – под видом борьбы с незаконными военными формированиями, повстанцами и так далее… Тактика явно "шулерская", потому что никто не даст твердой гарантии, что эти формирования, с которыми "героически" борются "вагнеровцы", не поддерживаются самой же Москвой.

Чтобы "выбить" россиян из Африки, следует искать общий язык не только с Францией и другими странами, которые были метрополиями на том континенте, но и с Китаем, в последнее время приобретшем там серьезное влияние. Важно, чтобы именно Китай осознал, какую угрозу несет усиление роли рф в Африке.